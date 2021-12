Attentats de Paris. Le frère d'une victime du Calvados lance un appel aux Rolling Stones

Cédric Mauduit est mort vendredi, au cours des attentats perpétrés au coeur de Paris. Il assistait dans la salle mythique du Bataclan au concert des Eagles of Death Métal.

L'appel d'un frère

La mort brutale de Cédric laisse dans la douleur sa femme et ses deux jeunes enfants, Antoine, agé de 7 ans et Apolline, agée de 3 ans et demi. Son frère Matthieu explique sur Facebook qu'après une nuit sans sommeil il a décidé de lancer une invitation aux Rolling Stones et à David Bowie pour qu'ils viennent à l'enterrement de Cédric.

Matthieu Mauduit explique dans son message que son frère, décédé vendredi au Bataclan, "était le plus grand fan des Rolling Stones et de David Bowie qu'il n'a jamais connu".

La solidarité en partage

Il compte sur la puissance des réseaux sociaux pour partager son message et toucher le coeur des rockers.

Cédric Mauduit habitait à Lion-sur-Mer dans le calvados avec sa femme et ses deux enfants. Il était né à Rouxeville dans la Manche, où ses parents habitent toujours. Il a étudié au collège de Torigni-sur-Vire, au lycée Le Verrier de Saint-Lô, Sciences po Rennes et à la fac de Caen.

Il avait été président de l'association Ecran Sonique qui gère la salle de musiques actuelles du Normandy à Saint-Lô.

Une minute de silence est programmée devant la mairie de Rouxeville (Manche), ce lundi 16 novembre à 17h00.