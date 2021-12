Sao Paulo (AFP). GP du Brésil: Nico Rosberg, ou quand le dauphin récidive

L'Allemand Nico Rosberg (Mercedes) a assuré son statut de dauphin de Lewis Hamilton en remportant le Grand Prix du Brésil de Formule 1, dimanche à Interlagos, devant son coéquipier britannique et son compatriote Sebastian Vettel (Ferrari), encore sur le podium. C'est la 5e victoire de Rosberg en 2015. Parti en pole position, il n'a jamais été inquiété par Hamilton, a parfaitement géré sa course, son écart en tête et ses pneus, pour remporter sa 13e victoire en F1 et assurer définitivement sa place de vice-champion du monde, comme l'an dernier. "C'était un très bon week-end pour moi. J'ai contrôlé la course comme il fallait et je suis content", a dit l'Allemand sur le podium. Déjà victorieux à Mexico il y a 15 jours, il était le tenant du titre à Interlagos et rejoint donc au palmarès ses collègues Vettel et Felipe Massa qui ont aussi gagné deux fois à Interlagos. "C'est un circuit où l'on ne peut pas doubler, alors si on a exactement la même stratégie, il ne peut rien se passer et c'est ennuyeux", a résumé Hamilton. Il n'a jamais gagné à Interlagos mais c'est sur ce circuit qu'il avait conquis son premier titre mondial, en 2008, au bout d'une course à suspense. Après chaque changement de pneus de son coéquipier, il a dû s'arrêter au tour suivant pour faire la même chose. Au tiers de la course, l'Anglais a réussi à s'approcher à quatre dixièmes de seconde de l'Allemand, mais dans l'impossibilité de le dépasser à la régulière, sur ce tracé très court (4,3 km) et très vallonné, il a alors levé le pied, retombant à trois secondes de son coéquipier. Vettel monte sur le podium pour la 13e fois de la saison, mais à 14 secondes du vainqueur, au bout de 71 tours soporifiques émaillés de trois changements de pneus par voiture en moyenne. "On espérait être plus près (des Mercedes), mais ce n'était pas le cas, et on a roulé un peu tout seuls, sans pouvoir se battre contre d'autres pilotes", a aussi regretté Vettel, qui aime la bagarre en piste. - Force India 5e des constructeurs - Les places d'honneur, au pied du podium, ont été prises par les Finlandais Kimi Räikkönen, solitaire 4e dans l'autre Ferrari, et Valtteri Bottas (Williams), 5e grâce à un excellent départ depuis la 4e ligne de la grille. Dans le gros du peloton, la plupart des bagarres ont opposé des pilotes Toro Rosso, Sauber et Lotus, alors que le meilleur des deux pilotes Force India, Nico Hülkenberg, a terminé 6e, à un tour, et assuré définitivement la 5e place de l'écurie de Vijay Mallya au championnat des constructeurs. Les deux pilotes locaux, le vétéran Massa (Williams) et le débutant Felipe Nasr (Sauber), n'ont pas réussi à se faire remarquer devant leur public. Ils ont terminé respectivement 8e et 14e d'une course épargnée par la pluie, à l'heure de la sieste. Juste avant le départ, une minute de silence avait été respectée en l'honneur des nombreuses victimes des attentats de vendredi soir à Paris, un drapeau français étant déployé par Romain Grosjean, et des accidents de la route dans le monde, à la demande de Jean Todt, le président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

