Une A7 Sportback pour plaire à tout prix

On le remarque d'abord à la silhouette – très étirée - de l'A7 Sportback qui, sous 4,96 mètres de longueur, conjugue avec maestria l'altière allure d'une grande berline à la sportivité racée d'un coupé. C'est, un bon cran au-dessus, la formule de l'A5 Sportback, celle du 'coupé 4 portes”.



La qualité maison

A son tour, l'A7 Sportback joue cette carte de la séduction esthétique, qui ne sacrifie cependant pas l'habitabilité ni la fonctionnalité, avec 4 portes et un hayon à ouverture électrique, qui intègre aussi un petit aileron, automatiquement déployé au-dessus de 130 km/h. Elle se limite à 4 places pour le confort des occupants, qui baignent dans le summum de la qualité maison à la hauteur du prix coquet de l'A7 Sportback.

Techniquement parlant, celle-ci fait son poids (1 845 kg), mais quelques inclusions d'aluminium le tempèrent. Étrennant la plate-forme de la prochaine A6, elle reçoit deux V6 essence mais, chez nous, c'est plutôt le V6 diesel 3.0 TDi qui retient l'attention (à partir de 61 500 €). A l'oreille, et même sous le pied droit, il peut d'ailleurs passer pour un essence, tant la filtration des vibrations est exceptionnelle. Epaulés par une transmission intégrale permanente Quattro et une boîte robotisée S-tronic, ses 245 ch peuvent indifféremment bondir, ou ronronner gentiment dans la circulation routinière, dans une consommation plutôt contenue (9,5 l./100 réalisables “pied léger”) qui doit aussi beaucoup, en ville, à la présence d'un système d'arrêt-démarrage Start&Stop.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire