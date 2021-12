Antalya (Turquie) (AFP). G20: discussion constructive entre Obama et Poutine sur la Syrie

Le présidents américain Barack Obama et russe Vladimir Poutine ont eu dimanche en Turquie une discussion "constructive" sur les efforts en cours visant à trouver une solution au conflit qui ravage la Syrie, a rapporté un responsable américain en marge du sommet du G20. Jugeant que les "terrifiantes attaques terroristes de Paris" rendaient encore plus urgente la recherche d'une solution, les deux dirigeants ont souligné la nécessité de négociations menées sous l'égide de l'ONU entre le régime et l'opposition ainsi que l'instauration d'un cessez-le-feu.

