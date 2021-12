Paris (AFP). Le monde de la musique touché au coeur par l'attaque du Bataclan

Réactions abasourdies et solidaires de U2 ou Johnny Hallyday et annulations de concerts à Bercy, au Zénith ou à l'Olympia: le monde de la musique était sous le choc samedi après l'attentat meurtrier ayant visé le Bataclan, l'un des grands lieux de concerts français. "Bien triste cette fin de semaine. Mes pensées sont pour toutes les familles des victimes", a posté sur Twitter Johnny Hallyday. Des stars internationales comme Madonna, Sam Smith et Katy Perry ont également fait part de leur soutien. Le groupe U2 est venu se recueillir, samedi en début de soirée, devant le 101 boulevard Richard-Lenoir, à Paris, où se tenait une veillée, dans le quartier où ont eu lieu plusieurs attaques. Le groupe irlandais a annulé les deux concerts qu'il devait donner à Bercy samedi et dimanche. Il s'agissait des deux derniers shows en France. "Choqué, triste et en colère. Nous sommes tous parisiens aujourd'hui", a twitté pour sa part le chanteur et compositeur britannique Peter Gabriel. "Speechless (sans voix, ndlr). Nous sommes abasourdis, a indiqué sur Facebook le groupe français The Do, à l'affiche vendredi à l'Olympia. La ministre de la Culture, Fleur Pellerin, est venue déposer une gerbe de fleurs devant le Bataclan, samedi en fin d'après-midi. Un peu plus tôt, un inconnu était spontanément venu au même endroit jouer sur son piano mobile, sous l??il des nombreux photographes présents. Il a notamment interprété la chanson "Imagine", l'hymne pacifiste de John Lennon. Au lendemain de l'attentat qui a fait plus de 80 morts au Bataclan, le monde de la musique était saisi d'effroi. La sphère musicale a été touchée dans sa chair avec des victimes recensées parmi les professionnels. "La famille Universal Music est en deuil", a écrit sur Twitter le président d'Universal Music France, Pascal Nègre, citant les prénoms de trois collaborateurs décédés de la major. "C'est fou, normalement, c'est un endroit paisible où les gens viennent pour se détendre, et là, c'était l'enfer", témoignait Pierre Janaszak, animateur radio et TV qui était au Bataclan pour le concert du groupe californien Eagles of Metal Death. Cet homme de 35 ans est resté caché dans les toilettes pendant la prise d'otages et a été libéré après l'assaut de la police, a-t-il raconté à l'AFP. Les membres du groupe américain sont sains et saufs et rentrent dimanche aux Etats-Unis, selon leur entourage. Un technicien qui les accompagnait est décédé dans l'attaque, selon la même source. Le Bataclan, haut lieu des concerts parisiens, affichait complet vendredi (1.500 places). - Annulations de U2 et Foo Fighters - "Nous sommes effondrés, Nos pensées vont aux victimes, aux blessés et à leurs proches. Nous pensons également à nos équipes, exemplaires, mais aussi au public et aux artistes présents hier soir dans notre salle", ont indiqué dans un communiqué les co-directeurs de la salle, Jules Frutos et Olivier Poubelle. Comme les musées, les salles de spectacle parisiennes sont restées fermées samedi. "Nous sommes dévastés par les pertes de vies humaines au concert des Eagles of Death Metal (). Nos pensées et nos prières vont au groupe et à ses membres", a indiqué le groupe de Bono dans un communiqué. Les Foo Fighters, attendus dans la même salle lundi, ont eux annoncé la fin de leur tournée européenne, annulant leurs concerts prévus à Turin (Italie), Paris, Lyon et Barcelone (Espagne). Le Zénith de Paris, deuxième salle parisienne en taille (avec 6.000 places), a annoncé le report au 26 novembre du concert du rappeur Soprano, prévu samedi. Pour les "opérateurs privés du secteur culturel", le ministère de la Culture recommande "de différer l?ensemble des manifestations culturelles ou de renforcer les mesures de sécurité, notamment en matière de contrôle d?accès et de filtrage aux entrées de ces établissements, s?ils décident de maintenir ces manifestations sous leur responsabilité".

