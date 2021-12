Paris (AFP). Hommages d'anonymes place de la République à Paris et dans plusieurs villes de province

Plusieurs milliers de personnes se sont spontanément rassemblées, samedi après-midi, à Paris comme dans de nombreuses villes de province, pour "pleurer" les morts des attaques de la veille, ont constaté des journalistes de l'AFP. A Paris, place de la République, des dizaines de badauds se sont recueillis, malgré l'interdiction de manifester décrétée par la préfecture de police. La mine grave, ces anonymes se recueillent quelques minutes au centre de la célèbre place parisienne, allument des bougies ou déposent furtivement des fleurs au pied de la statue de bronze, devenue un symbole de la mémoire nationale post-Charlie, ont constaté des journalistes de l'AFP. "C'est la place de toute la France, c'est là qu'on s'est rassemblés pour Charlie", lance Gabrielle Paoli, 24 ans. "Pour Charlie, je n'étais pas en France. Hier, la première chose que je me suis dite, c'est que cette fois je suis avec mon peuple." Sonné, Salim Lopez, 26 ans, fume cigarette sur cigarette. Il a perdu son frère et sa belle-soeur au bar Le Carillon (Xe arrondissement). Conducteur d'ambulance du Samu, il a préféré venir ici plutôt que de se rendre au travail: "Je ne voulais pas voir des familles dans la même situation que moi". Après l'attentat contre Charlie Hebdo, une foule nombreuse s'était rassemblée dès le 7 janvier à "Répu", point de départ également, le 11, d'une marche gigantesque et sans précédent contre le terrorisme et pour la liberté d'expression. Mais samedi, l'interdiction de manifester sur la voie publique jusqu'à jeudi en Ile-de-France a rendu tout rassemblement de masse impossible. Face aux nombreuses allées et venues, des policiers en civil demandent aux gens de "ne pas rester" sur les lieux pour "éviter tout attroupement", explique l'un d'eux. "Si quelqu'un vient avec une ceinture d'explosifs, c'est terminé." - Tensions en province - En province, plusieurs rassemblements spontanés ont également eu lieu dans l'après-midi, donnant parfois lieu à des tensions. A Lille, où 500 personnes défilaient à l'appel de la Ligue des droits de l'Homme, l'arrivée d'une quinzaine de militants d'extrême droite a obligé les CRS à s'interposer en formant un cordon de sécurité, a constaté un journaliste de l'AFP. De même, à Metz, une dizaine de militants identitaires ont perturbé le recueillement d'un demi-millier de personnes devant le monument aux morts. "On a pas peur", pouvait-on lire sur une pancarte et "Vous allez vous aimer les uns les autres bordel de merde", sur une feuille déposée sur les lieux, imprimée en blanc sur fond noir. A Nancy, 200 personnes se sont réunies en silence sur la place Stanislas, après un appel relayé par les réseaux sociaux. Un nouveau rassemblement pourrait avoir lieu dimanche à 15H00. D'autres rassemblements ont été constatés à Arras (500 personnes), sous la statue de Jeanne-d'Arc d'Orléans (200 à 300 personnes), à Cherbourg, Caen ou Laval. Quelque 450 personnes selon la police se sont réunies à Nantes en hommage aux victimes mais aussi en soutien aux migrants. Les rassemblement avait été initié par un collectif antifasciste, Nantes en résistance, pour dénoncer l'attaque au cocktail Molotov il y a une semaine contre un squat occupé par une cinquantaine de migrants à Chantenay (Loire-Atlantique). A Toulouse, 200 personnes environ se sont recueillies devant le Capitole dans un silence quasi-absolu, seulement interrompu par quelques voix chantant parfois La Marseillaise. Souvent jeunes, les manifestants se sont rassemblés devant une tête dessinée au sol à la craie, dont les contours étaient soulignés par des bougies blanches. Quelques bouquets de fleurs et un drapeau français étaient posés au pied de la façade du Capitole, qui abrite l'hôtel de ville, et une feuille était apposée sur le mur, sur laquelle un "Je suis Paris", écho aux "Je suis Charlie" de janvier, barrait le dessin d'une tour Eiffel. "Je suis ici pour exprimer mon soutien aux familles des victimes. C'est triste que l'humain en arrive là", a déclaré Pierre, 27 ans, aide à domicile. "Ce qui m'inquiète le plus, c'est le risque de l'islamophobie et que les politiques vont nous mettre l'un contre l'autre."

