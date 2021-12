Paris (AFP). Dans Paris groggy, un samedi au ralenti

Le Louvre, la Tour Eiffel, le Forum des Halles fermés, des habitants inquiets, des touristes désorientés Paris tournait samedi au ralenti après les attentats sans précédent qui ont tué au moins 128 personnes en terrasse, au restaurant ou au concert. "Depuis 07H00 du matin qu'on a ouvert, on n'a eu personne", remarque Fatima, serveuse dans un café du centre de Paris. "D'habitude, le samedi matin, il y a toujours du monde, des gens qui vont travailler, des voisins du quartier". "Mais là", note-t-elle en observant les passants, "on a l'impression qu'ils sont tous un peu perdus, leurs regards sont vides". Paris, samedi, s'est réveillée groggy. Les quais du métro? Clairsemés. Dans les rues, moins de monde que d'ordinaire. Les grands boulevards? Peu fréquentés. Sur cette avenue, le grand magasin Printemps reste fermé. Sur les Champs-Elysées, plusieurs enseignes ont gardé portes closes. Musées et salles de spectacle publics resteront fermés en Ile-de-France. Le jardin des Tuileries, le Forum des Halles, la Tour Eiffel, les grands cinémas? Aussi. Place de la Concorde, des touristes se prennent en photo en parlant des attentats de la veille. Malgré tout, on promène son chien, on achète son journal, on fait son jogging Des militaires en treillis de combat patrouillent de manière visible dans les gares. "J'ai peur de regarder les gens dans les yeux aujourd'hui, de ce qu'ils peuvent penser, de ce qu'ils peuvent faire. Je suis Arabe moi, vous vous rendez compte?", souffle Fatima, dans son café. Entre un client, Luc, 46 ans: "J'arrive pas à comprendre. On nous dit qu'on a déjoué des attentats, qu'on arrête des gens, et là on a des mecs qui tirent sur tout le monde dans une salle de concert en plein Paris. On n'est pas capable de protéger cette ville, c'est pas normal." 09H30, devant le musée du Louvre. Une quinzaine de personnes seulement patientent pour l'ouverture. Parmi elles, Lionel, un architecte de 45 ans venu seul de Genève pour le week-end. "Je n'ai pas envie de rentrer chez moi ou de me terrer à l'hôtel", explique-t-il. "J'espère qu'ils vont ouvrir. Il ne faut pas être défaitiste, sinon ils vont gagner". Le grand musée parisien ouvre ses portes pour les refermer en fin de matinée. - "Une psychose, c'est obligé" - Devant le musée Grévin, Franck et Astrid, venus de Vichy fêter leurs 16 ans de mariage, se sont cassé les dents. Fermé pour la journée, "par solidarité avec les victimes", explique sa directrice générale Béatrice Cristofari. Mais les touristes, "plusieurs centaines de personnes" un samedi matin ordinaire, ne sont de toute façon pas venus. Franck : "Aujourd'hui, on a hésité à sortir et puis finalement on s'est dit: on y va quand même". Sa femme, fataliste: "Les gens aujourd'hui ont trop peur pour sortir et faire une manifestation". Vendredi, les assaillants "ont visé un café, un restaurant, une salle de concert, le Stade de France on va en faire une psychose, c'est obligé". Un autre Franck, 45 ans, est attablé près de la Comédie française. "Hier soir", raconte-t-il, "on devait être au Petit Cambodge", l'un des restaurants visés par les attentats, "mais mon pote qui travaille là-bas avait pris sa journée parce que la veille il fêtait son anniversaire. Ca l'a sauvé et ça nous a sauvés aussi". Place de la République, des passants allument des bougies, déposent fleurs et poèmes en hommage aux morts et aux blessés. Les policiers laissent faire quelques secondes puis leur demandent de ne pas rester attroupés. Par sécurité, il est interdit de manifester.

