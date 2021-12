Attentats : le Centre Dramatique National annule sa programmation

Le CDN a décidé l'anulation du spectacle Réparer les vivants ce samedi 14 novembre qui devait avoir lieu au Rexy, à Mont-Saint-Aignan.

"Ils ont réussi à nous blesser mais nous nous réparerons et plus fort que jamais, unis comme un seul homme, comme nation ; nous ne cèderons ni à la peur, ni à la haine, ni aux amalgames. A la violence nous répondrons nous répondrons avec intelligence et détermination. A l'intimidation nous répondrond avec courage. A la méfiance des uns contre les autres nous dirons unité. A ceux qui voudraient nous voir briser, nous leur dirons : Nous sommes debout", a indiqué David Bobée, directeur du Centre Dramatique National.

La représentation de Lucrèce Borgia au Grand T de Nantes est aussi annulée.

Nous sommes un peuple indivisible

David Bobée a également tenu à s'adresser aux musulmans de France : "Nous ne sommes pas, contrairement à ces tueurs, des idiots, et que nous savons que leur haine n'a rien à voir avec votre religion. Nous sommes un peuple indivisible, fort de sa belle diversité. Nous devons désormais, et plus que jamais, nous aimer, nous protéger."