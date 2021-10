Buzz : William et Kate, dix ans de love story

Le récit par les intéressés du coup de foudre, survenu en septembre 2001 à l'université écossaise, a fait les délices des gazettes du Royaume. Kate est devenue "toute rouge", selon ses propres mots. "Quand je l'ai rencontrée, j'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose de spécial chez elle", a témoigné William, lors d'une interview donnée en novembre, après l'annonce des fiançailles.

L'image donnée par le jeune couple est alors on ne peut plus différente de celle des parents de William en 1981. Charles et la toute jeune Diana (19 ans), étaient raides et empruntés face aux journalistes, tandis que William et Kate, détendus, ont longuement répondu aux questions côte à côte sur un canapé.

Interrogé s'il aimait Diana, Charles avait eu cette réponse énigmatique: "oui ... quelle que soit la signification qu'on prête à l'amour".

Charles se mariait alors sous la pression de sa famille, et avait vu Diana moins d'une vingtaine de fois. Kate et William vivent ensemble depuis plusieurs années.

Elle l'a gentiment moqué sur son absence de talent culinaire, tandis qu'il ironisait sur le poster de William qu'elle aurait affiché dans sa chambre d'adolescente. "Dans ses rêves", a-t-elle rétorqué, "c'était un poster d'un mannequin Lewis sur le mur".

L'histoire du poster a été interprétée par certains comme un indice que Kate avait sciemment jeté son dévolu sur l'université de St Andrews pour y rencontrer son futur époux. Cette supposée "chasse au prince", combinée au fait qu'elle n'a pas embrassé de véritable carrière à sa sortie d'université, lui ont valu le sobriquet de "Kate qui attend" (waitie Katie).

Pour Robert Jobson, auteur d'une biographie du couple, l'image est injuste, et la jeune femme de 29 ans a bien plus de personnalité qu'on ne le dit, et une réelle influence.

Ainsi, c'est elle qui a persuadé William de poursuivre ses études, alors qu'il voulait laisser tomber l'histoire de l'art, et de bifurquer vers la géographie.

"Je pense que c'est quelqu'un en qui il a totalement confiance", estime Robert Jobson. "Ce doit être pour lui un vrai soulagement d'avoir trouvé une partenaire avec qui partager sa vie privée et sa vie publique".

Conscient des contraintes de la monarchie, après l'exemple douloureux de Diana, William a donné du temps à Kate pour qu'elle ait "une chance de faire marche arrière si elle le voulait avant que les choses deviennent trop sérieuse".

La véritable histoire d'amour a commencé en 2003, un an après que les deux jeunes gens aient aménagé dans la même co-location, avec d'autres étudiants.

En décembre 2003, ils sont en couple, et des photographies des deux amoureux lors d'un séjour au ski sont publiées en mars 2004.

La présence de Kate et de ses parents lors de la cérémonie de fin d'étude de William à l'école militaire de Sandhurst officialise la relation, en décembre 2006.

Cependant, une rupture remet tout en question en avril 2007. Le couple "craque" alors sous la pression des médias et, selon la presse, de frasques de William lors de soirées avec ses amis de l'armée.

Quelques mois plus tard, ils sont de nouveau ensemble, et cette fois, le mariage est au bout du chemin.

La demande en mariage a lieu dans une réserve au Kenya.

William vient alors de finir sa formation de pilote d'hélicoptère de sauvetage, et, dit-il, "nous avons juste décidé que c'était le bon moment".