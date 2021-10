Caen - Maison du handicap : le guichet unique est vite saturé

Ouverte en 2006 à Caen, dans la foulée de la loi de 2005 visant à améliorer l’intégration et le soutien des personnes handicapées, elle permet pourtant à de nombreux bénéficiaires de simplifier grandement leurs démarches administratives. "Cette loi reste une révolution, mettant fin au parcours du combattant qui consistait à se rendre à cinq adresses différentes, alors qu’il n’y en a plus qu’une aujourd’hui", insiste Annie Coletta, directrice de la MDPH.

"L’État n’a pas tenu ses engagements"

Les personnes concernées n’hésitent plus à faire valoir leurs droits. Dans le Calvados, le nombre de demandes à examiner annuellement est ainsi passé de 13 000 en 2005, à 25 000 en 2010. "Le revers de notre travail d’information et de sensibilisation, c’est que ces demandes continuent de croître à un rythme de 12 % par an", explique Sylvie Lenourrichel, vice-présidente du Conseil général en charge de la dépendance.

"Et l’État n’a pas tenu ses engagements en matière de financement, puisqu’au lieu d’avoir 52 postes équivalents temps-plein, nous n’en disposons que de 47". De son côté, Gilles Déterville, maire-adjoint de Caen chargé de la cohésion sociale, estime que "le fonctionnement de la MDPH n’est pas en cause et confirme que le retard dans le traitement des dossiers est dû au manque d’effectif". Avant d’affirmer avec force que "ce n’est pas au Conseil général de financer les cinq postes manquants, ce qu’il pourrait faire, mais qui deviendrait une bien mauvaise habitude à la grande joie de l’État".

Loin de ce discours et de son aspect comptable, les familles se plaignent d’autres problèmes. "Le manque d’effectif n’excuse pas les informations incomplètes qui nous parviennent", explique ainsi Emmanuelle, mère d’un jeune trisomique. "Attendre une aide de vie scolaire pendant 14 mois, c’est très long". Et son cas ne semble pas isolé.



