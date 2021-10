Ses yeux remplacent la souris !

“C’est un système qui permet de contrôler un ordinateur grâce à l’analyse des mouvements de la tête de l’utilisateur par une webcam”, explique Claire Schiebold de la société Starnav.

Le résultat est spectaculaire : face à l’écran, en bougeant simplement les yeux, ou légèrement le visage, l’utilisateur contrôle l’interface informatique par le biais de son curseur. Une révolution pour Jean-Marie Lorpain.

Cet habitant de l’agglomération caennaise, ancien instituteur, ne peut plus se servir de ses bras depuis qu’il est atteint d’une maladie dégénérative. Il aspire pourtant à utiliser un ordinateur, comme tout le monde. “Je veux pouvoir faire du traitement de texte, aller sur Internet ou téléphoner avec le logiciel Skype”, explique t-il. Autant de possibilités qui lui étaient restreintes avant “Eyes and Head Pilot”.

Les promoteurs de ce logiciel, déjà commercialisé, cherchent maintenant à obtenir l’expertise médicale du Centre de recherche clinique de Basse-Normandie, avec l’appui de l’Agence nationale de la recherche. “Nous mesurons et quantifions les réactions des sujets pour que nous puissions adapter tous les paramètres de ce programme informatique”, explique Stéphane Besnard, praticien hospitalier et maître de conférence à l’université de Caen. “Nous testons aussi la fatigue des sujets face au système. Il faut compter encore une année pour rendre le système parfaitement robuste”. “Eyes and Head Pilot” est toutefois déjà commercialisé par un réseau de distributeur spécialisé, au prix de 1 500 ¤ hors taxes.