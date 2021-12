Le président du Département Pascal Martin "bouleversé par les lâches assassinats"

"Comme le monde entier, je suis bouleversé par les lâches assassinats perpétrés hier 13 novembre par des terroristes à Paris. L'ensemble des élus, agents départementaux et moi-même nous associons à l'immense douleur suscitée par ce drame qui laisse des êtres humains sans vie, et des familles à jamais privées de leurs proches. Nous leur adressons nos plus profondes condoléances et les assurons de l'indéfectible soutien de la collectivité départementale", a indiqué le président du Département.

"Je forme le voeu que cette tragédie renforce l'unité nationale"

Pascal Martin a souhaité rendre hommage aux services de sécurité, de secours et d'urgence pour leur engagement. "Dans ce moment dramatique, j'invite l'ensemble des élus, les forces vives et les citoyens de la Seine-Maritime au recueillement et à la compassion."