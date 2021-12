Attentats de Paris : le maire de Rouen Yvon Robert réagit

Le maire de Rouen Yvon Robert se dit profondément choqué par ces événements dramatiques. "A toutes celles et à tous ceux qui ont été directement touchés par ces actes criminels qui se sont produits hier soir à Paris et à Saint-Denis, à leurs familles et à leurs proches, je veux témoigner mon plus profond soutien et celui des Rouennaises et des Rouennais. Je m’associe à leur douleur et à leur peine."

La France ne doit pas baisser la tête

"Face à ces actes terroristes d’une violence inouïe, ensemble, nous devons nous montrer unis et nous élever contre l'infamie et la barbarie de ces meurtriers. La France ne doit pas baisser la tête et elle continuera de défendre, en toutes circonstances, ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité."