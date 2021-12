Paris (AFP). Le film des attentats qui ont ravagé Paris

Au moins 120 morts dans six endroits de la capitale, du Bataclan au stade de France, l?état d?urgence instauré : le film des attentats qui ont ensanglanté Paris dans la nuit de vendredi à samedi. - Les fusillades éclatent - - 21h20: plusieurs fusillades et explosions éclatent simultanément à Paris. - Trois explosions retentissent autour de l'enceinte sportive du stade de France pendant le match amical France-Allemagne, disputé devant 80.000 spectateurs. Au moins l'une des deux explosions est l'oeuvre d'un kamikaze qui a lui-même trouvé la mort en se faisant sauter avec une ceinture explosive. - Au Bataclan, où se déroule un concert de rock, plusieurs hommes armés à visage découvert ouvrent le feu dans la salle de spectacles aux cris de "Allah Akbar", et prennent les spectateurs en otage. - Rue de la Fontaine au roi (XIe arrondissement), à proximité de la place de la République, cinq personnes sont abattues à la terrasse d'une pizzeria, La Casa Nostra. - Une attaque faisant un mort a également lieu boulevard Voltaire, de l'autre côté de la place de la République. - A l'angle des rues Bichat et Alibert (Xe arrondissement), une fusillade éclate sur la terrasse du restaurant Le Petit Cambodge : 14 morts. - Rue de Charonne (XIe arrondissement): des témoins entendent des tirs pendant "deux, trois minutes". 18 personnes seront tués. - L'état d'urgence - - 22h30 : François Hollande, immédiatement évacué du stade de France où il assistait au match, se rend au ministère de l'Intérieur faire le point sur la situation. - Les attaques ont fait au moins 18 morts, annonce la préfecture de police. - Le Premier ministre britannique David Cameron se dit "choqué" par les attaques à Paris. - Le parquet anti-terroriste se saisit de l'enquête. - Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy s'entretient avec Manuel Valls pour lui faire part de la solidarité de l'Espagne. - 23h43 : nouveau bilan d'au moins 35 morts. - 23h50: les attaques de Paris frappent "toute l'humanité et nos valeurs universelles", déclare le président américain Barack Obama. - Les hôpitaux de Paris déclenchent le "Plan blanc" d'urgence et de crise. - 00h01 : "plusieurs dizaines de tués, beaucoup de blessés", "c'est une horreur", déclare à la télévision François Hollande, qui annonce l'instauration de l'état d'urgence - 00h08 : la chancelière allemande Angela Merkel "profondément choquée" par les attaques "à l'évidence terroristes" de Paris.

