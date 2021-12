Grosse opération de contrôle routier à Flers ce vendredi

On dénombre 28 morts depuis le début de cette année sur les routes de l'Orne, c'est moitié plus que l'an dernier.

C'est ce qui a motivé l'organisation de l'action de contrôle conjointe à la police et à la gendarmerie, organisée à Flers. La ville a été bouclée par la police et la gendarmerie, et les points de contrôles étaient nombreux.

Une opération conduite par Fabien Chollet, directeur de cabinet du préfet de l'Orne, en charge notamment de la sécurité routière :

Si le bilan des accidents mortels est dramatique cette année dans l'Orne, le nombre d'accidents ayant fait des blessés a augmenté de 20 %:

Les automobilistes sont donc incités à davantage de vigilance. D'autant qu'avec l'automne, la pluie, la nuit qui tombe plus tôt, les risques d'accidents s ont plus importants :

Depuis le début de cette année : 50.000 contrôles d’alcoolémie ont été pratiqués sur les routes de l'Orne.