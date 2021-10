Cinéma : La Conquête

6 mai 2007, second tour de l'élection présidentielle. Alors que les Français s'apprêtent à élire leur nouveau Président, Nicolas Sarkozy, sûr de sa victoire, reste cloîtré chez lui, en peignoir, sombre et abattu. Toute la journée, il cherche à joindre Cécilia qui le fuit. Les cinq années qui viennent de s'écouler défilent: elles racontent l'irrésistible ascension de Sarkozy, semée de coups tordus, de coups de gueule et d'affrontements en coulisse. La conquête : L'histoire d'un homme qui gagne le pouvoir et perd sa femme.



Réalisé par Xavier Durringer

Avec Denis Podalydès, Florence Pernel, Hippolyte Girardot

Long-métrage français / Genre : Comédie dramatique / Durée : 1h45min.

Année de production : 2010

Distributeur : Gaumont

Page Facebook : www.facebook.com/laconquete

La Conquête sortira en salle le 18 mai.

Découvrez la bande annonce sur tendanceouest.com