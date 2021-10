Edition 2011 : Balades et Randos nautiques

Voici une nouvelle manière de découvrir les plus beaux sites naturels, le patrimoine, maritime ou fluvial, tout en goûtant aux plaisirs des loisirs nautiques, à la voile, ou à la pagaie.Un accompagnateur nautique expérimenté vous fera partager sa connaissance du milieu tout en assurant la qualité et la sécurité de la sortie.9 balades et randonnées nautiques ont été labellisées par Manche Tourisme, dans le cadre du programme européen Nautisme Espace Atlantique.Rendez-vous sur ce lien pour tout renseignement : Cliquez ici Nous étions en direct avec Pierre Antoine Huet Dufour, Responsable Supports de communication chez Manche Tourisme pour en parler. Retrouvez l'interview en audio ci-dessous.