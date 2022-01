Daphné Bruman, Miss de la Réunification normande

Daphné Bruman ne croyait tellement pas en ses chances de l'emporter, qu'elle n'avait pas prévu de prendre une journée de congé au lendemain de l'élection de Miss Normandie, le 13 octobre dernier à Mortagne au Perche dans l'Orne. Arrivée sur son lieu de stage, la couronne sur la tête, elle a été formidablement accueillie par ses collègues de l'agence de communication Image in France, pour un petit-déjeuner festif. "Je me suis inscrite à ce concours sur les conseils de quelques amis, et me voilà en route pour l'élection nationale", se réjouit la native de Brest, arrivée à Caen à l'âge de 10 ans, après une enfance en région parisienne près de Fontainebleau.

A 23 ans, Daphné Bruman veut vivre à fond cette aventure qui elle le sait, peut servir sa carrière, elle qui veut obtenir un master en communication à l'Institut supérieur et professionnel de Normandie, après des années lycéennes à Sainte-Marie. "Que j'aille au bout ou pas, je vais vivre une expérience très riche et rencontrer des personnes qui vont beaucoup m'apporter". En tête bien sûr, le parcours de Malika Ménard, élue en 2010. "Peu de temps avant le concours, je l'avais croisée dans un salon de coiffure à Caen et je ne savais pas qui elle était. Je me souviens de la façon dont elle était habillée et avoir dit à ma mère que nous avions devant nous une fille magnifique".

Si les études ont freiné ses ardeurs sportives, l'équitation et la danse classique ont longtemps rythmé son agenda en dehors de l'école. Aujourd'hui, elle côtoie souvent la salle de sport de Louvigny et… les tribunes du stade Michel d'Ornano pour supporter le Stade Malherbe. Une passion pour les Bleu et Rouge qu'elle tient de son grand-père originaire de Portbail dans la Manche. "Je nourris une passion pour le foot depuis l'école à Fontainebleau, car j'adorais comment le ballon rassemblait tout le monde pendant les récréations." En tant que Miss Normandie, elle est désormais invitée à l'occasion de nombreux événements sportifs un peu partout dans la région. Elle espère l'être partout en France dans quelques semaines.