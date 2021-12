Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- Les Corveïeuses de Sue Glover

Mise en scène par Geneviève Tourret, cette pièce évoque le quotidien de ces femmes engagées comme travailleuses agricoles au début du XXe siècle en Écosse : un portrait émouvant.

Pratique. Les 13 et 14 novembre à 20h30. Foyer Théâtre de Bihorel. Tarifs 8 à 10€. Tél. 06 31 62 24 60

- Soprano au Zénith

Le rappeur marseillais poursuit la tournée de promotion de son 4e album disque d’or Cosmopolitanie : un opus toujours aussi engagé où il dénonce le racisme, la corruption et le vice avec style !

Pratique. Dimanche 15 novembre à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs 32 à 40€. myticket.fr

- Un poulet dans la semoule

Cette comédie délurée d’Hervé Caffin et Christophe Poulain célèbre les retrouvailles d’un père et de son fils qui ne se sont pas vus depuis 30 ans : une pièce intelligente et drôle sur les différences et les religions.

Pratique. Dimanche 15, 22, 29 novembre. L’Almendra à Rouen. Tarifs 12 à 16€. Tél. 02 35 70 52 14

- Tallisker à la MDU

Pour le festival Chants d’Elles, cette soirée se décline en un double concert avec Tallisker, jeune talent rouennais à la pop folk inspirée, suivie de Jeanne Added dans un répertoire plus électro: de la pop envoûtante !

Pratique. Mardi 17 novembre à 20h. MDU à Mont-Saint-Aignan. Tarifs 5 à 12€. Tél. 02 32 76 93 01

- CMD Trio invite Frédéric Loiseau

Quand le guitariste de jazz Frédéric Loiseau rencontre le jeune trio haut-normand, une belle alchimie se créé. Ces titres et mélodies sont aussi envoûtants que réjouissants : une soirée riche en bonnes vibrations.

Pratique. Mardi 17 novembre à 20h30. École de jazz de Mont-Saint-Aignan. Tarifs 5 à 12€. 06 08 52 17 37

- Le voyage en Uruguay

La Cie des Petits Champs retrace dans cette pièce le parcours d’une famille d’éleveurs d’Uruguay venus enrichir leur cheptel avec des vaches normandes. Une aventure transatlantique paysanne et dépaysante.

Pratique. Le 18 à 15h et 19h30 et le 19 novembre à 19h30. Chapelle St Louis à Rouen. 02 35 98 45 05

- Cocodi : un conte en langue des signes

Ce spectacle chanté destiné au jeune public et inspiré par l’album de contes et comptines du poulailler de Béatrice Maillet est traduit simultanément en langue des signes : une expérience poétique unique.

Pratique. Mercredi 18 novembre à 14h30. Le Sillon à Petit-Couronne. Tarifs 3 à 8€. Tél. 02 35 69 12 13

- Odezenne, concert sous hypnose

Le trio Odezenne, qui sort son troisième album Dolziger Srt.2, part à l’abordage du 106 pour séduire les spectateurs en mélangeant rap et électro pour un résultat hypnotique.

Pratique. Mercredi 18 novembre, à 20h, le 106 à Rouen. Tarifs de 5 à 20€. Résa sur www.le106.com

- La leçon de Jazz d’Antoine Hervé

Passionnant orateur et talentueux pianiste, Antoine Hervé décode les cadences asymétriques du jazzman Dave Brubeck et explique les raisons du succès de Take Five, le titre phare et révolutionnaire du quartet.

Pratique. Jeudi 19 novembre à 20h. Hangar 23 à Rouen. Tarifs 8 à 18€. Tél. 02 32 76 23 23