Les aventures de « Stop », le héros poisson rouge !

Les circonstances sont incroyables. Mardi, Eliane, retraitée, sort se promener pour profiter du beau temps. Comme ça a toujours été le cas, elle laisse ''Stop'' son poisson, et son bocal sur la table en osier du salon, sous une fenêtre exposée plein sud. La chaleur du soleil, accentuée par l'effet loupe de la vitre, additionnée à l'effet loupe du bocal et de l'eau qu'il contient, ont sans aucun doutes provoqué un réchauffement du meuble... a tel point qu'il a pris feu !

« J’ai vu de la fumée dehors et j’ai entendu le bip-bip de l'alarme incendie, alors j’ai prévenu mon papa », raconte Emre, le fils des voisins d'Eliane, âgé de 7 ans. Sans plus tarder, le papa appelle les secours, qui arrivent avec les grands moyens (grande echelle comprise). La panique règne : Éliane est-elle encore chez elle ?

Les secours une fois sur place, découvrent avec stupeur et soulagement que le bocal de Stop s’est fendu puis a explosé, éteignant par la même occasion le feu.

Le journal, l'est républicain a recueilli le témoignage de la retraitée : « Les pompiers m’ont dit qu’ils n’avaient jamais vu ça ! Pffff, moi, ça m’a coupé les jambes toute la journée. C’est quand même une drôle d’histoire, non ? On a eu chaud. Quand je suis arrivée et que j’ai vu tout ce monde, j’ai cru que c’était grave. C’est trop d’émotions pour moi ». Elle ajoute : « Quand on est arrivé, Stop était dans une flaque d’eau toute noire, mais il a tenu bon. Vin diou, ce poisson c’est quand même un costaud ! On l’a mis dans un bol le temps que j’aille lui acheter un autre bocal. Je l’ai depuis un an. Je m’en souviens, quand je l’avais choisi dans le magasin, le vendeur m’avait dit qu’il ne tiendrait pas huit jours si je ne mettais pas un système de pompe dans mon aquarium ».