La Valette (AFP). Hollande: l'accord à la COP21 sera contraignant ou il n'y en aura pas

L'accord attendu à l'issue de la conférence sur le climat à Paris, la COP21, sera "contraignant ou il n'y aura pas d'accord", a déclaré jeudi à Malte le président français François Hollande. Le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius avait regretté plus tôt "une formulation qui aurait pu être plus heureuse" de la part du secrétaire d'Etat américain John Kerry mettant en doute le caractère contraignant du résultat de la conférence de Paris. Cette attitude voudrait "dire qu il n'est pas possible de vérifier ou de contrôler les engagements qui seront pris", a expliqué le président français, interrogé par la presse à l'issue d'une visite sur un aviso de la marine française, en escale à La Valette où se tient un sommet sur la crise migratoire. François Hollande a dit comprendre que les Etats-Unis aient des "problèmes avec leur Congrès, c'est tout à fait légitime". Mais, a-t-il aussitôt ajouté, "nous devons donner à l'accord de Paris, si accord il y a, un caractère contraignant, au sens où les engagements qui ont été pris devront être tenus et respectés". "Ce ne sera certainement pas un traité () Il n'y aura pas d'objectifs de réduction juridiquement contraignants comme cela avait été le cas à Kyoto", a estimé M. Kerry, dans une interview publiée par le Financial Times. M. Kerry faisait référence au protocole de Kyoto de 1997 par lequel les pays signataires s'engageaient à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. "J'ai eu mon ami Kerry hier. Il faut que les choses soient bien claires", a commenté jeudi M. Fabius. "On peut discuter de la nature juridique de l' accord () en revanche le fait qu'un certain nombre de dispositions doivent avoir un effet pratique est une évidence", a-t-il ajouté. La Conférence des Parties (COP21), du 30 novembre au 11 décembre à Paris, rassemblera une centaine de chefs d'Etat et de gouvernement et vise à obtenir un accord pour réduire les émissions de gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique et de ses conséquences catastrophiques en terme de montée du niveau de la mer notamment.

