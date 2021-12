"Be Hype Caen Never Sleeps" et les autres soirées du week-end en Normandie

Votre soirée concerts :

Retrouvez Izia puis Feu! Chatterton et Archipel en live dans le cadre des « Rendez-vous Soniques 2015 » dès 19h00 à la salle Beaufils à Saint-Lô.

Vos soirées clubs :

Au Palais à Caen retour de la soirée « Be Hype Caen Never Sleeps » avec 3 DJ's de choix en guest dont DJ Dirty Swift et DJ Kposs.

Soirée « Russe » avec vodka givrée à consommer avec modération au Koncept à Lessay avec entrée offerte à tous !

Au Milton à Baudre c'est la soirée « Make a difference » pour l'étape de la tournée nationale smirnoff avec au programme : avalanche de kdo's, gogos et pleins de surprises... Entrée offerte avant 23h30.



Des centaines de peluches à gagner à l'Agrion au moulin de Ver dans le cadre de la « Peluches Night ».