Paris (AFP). Philae: le célèbre robot fête son premier anniversaire sur Tchouri

Le célèbre robot Philae fête jeudi son premier anniversaire sur la comète "Tchouri". La sonde européenne Rosetta lui a fait un beau cadeau en se rapprochant plus vite de lui, ce qui pourrait l'aider à reprendre contact avec la Terre et à se remettre au travail. "Je suis à nouveau à environ 200 km de la comète. Cela améliore les chances d'avoir des nouvelles de Philae", a annoncé lundi Rosetta sur son compte Twitter animé par l'Agence spatiale européenne (ESA), alors que le robot-laboratoire est muet depuis quatre mois. En un an, le duo a déjà fait nettement progresser la science des comètes. Philae est un héros interplanétaire: au bout de dix ans de voyage comme passager de Rosetta, il a réalisé le 12 novembre 2014 une première historique en atterrissant sur la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko, un exploit qui a tenu en haleine le monde entier. Après plusieurs rebonds imprévus, il s'est stabilisé à l'ombre, entre deux falaises. Equipé de dix instruments, le robot a travaillé pendant 60 heures avant de s'éteindre faute d'un ensoleillement suffisant pour ses batteries solaires. Il s'est réveillé à l'improviste le 13 juin, a établi plusieurs contacts avec la Terre mais ne communique plus depuis le 9 juillet, laissant craindre qu'il ne soit partiellement endommagé. Pour qu'il puisse entrer en contact avec Rosetta, celle-ci doit se trouver à moins de 200 km de la comète. Or, durant l'été, Rosetta s'était éloignée prudemment de Tchouri, qui rejetait de plus en plus de poussières à mesure qu'elle se rapprochait du Soleil. Tchouri a été au plus près de notre étoile le 13 août, mais elle s'en écarte depuis et l'activité de la comète décroît. "Il y a vraiment d'assez bonnes chances pour que nous puissions à nouveau établir un contact avec Philae. Disons 50/50", selon Stephan Ulamec, responsable de l'atterrisseur à l'agence spatiale allemande DLR. "Nous pourrions avoir quelques contacts avec le robot dès cette semaine. Mais c'est surtout à partir de fin novembre, début décembre que nous espérons pouvoir redémarrer une série d'opérations scientifiques avec Philae", déclare à l'AFP Jean-Pierre Bibring, responsable scientifique du robot. - Petits grains au four - Le but de la mission Rosetta, menée par l'ESA, est de mieux comprendre les comètes, témoins de la genèse du système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Les chercheurs espèrent trouver des indices sur l'apparition de la vie sur Terre. Philae a "permis de voir au millimètre près les grains à la surface" du noyau de la comète, déclare à l'AFP Nicolas Altobelli, scientifique à l'ESA. Lors de son premier rebond, qui a soulevé un nuage de poussière, Philae a reniflé une série de composés volatils dont plusieurs molécules organiques qui sont des "briques de la vie". Ses instruments ont aussi mis en évidence la présence d'un matériau organique carboné à la surface mais aussi sans doute dans le noyau cométaire. "Il nous reste à poursuivre l'analyse de ce matériau. Comme il est très réfractaire (ndlr: résistant), il faut le faire chauffer pour qu'il se fragmente et entre dans nos instruments", indique M. Bibring. Certains des petits fours de Philae, situés à l'extérieur du robot, ont peut-être déjà capturé un peu de ce matériau qui pourrait être composé de macromolécules complexes. S'il n'y avait rien dans les petits fours, il faudrait forer le sol pour les alimenter. Il y a un an, Philae avait tenté un forage mais cela n'avait rien donné. "Il faudrait tourner Philae de quelques degrés pour que la foreuse puisse toucher le sol, ce qui présente un certain risque", convient M. Bibring. Rien ne pourra se faire sans une communication stable avec Rosetta. "Il nous suffit d'avoir des contacts d'une dizaine de minutes par jour pour réaliser nos expériences." La comète s'éloignant du Soleil, les températures vont baisser peu à peu. "Nous avons jusqu'à fin janvier" pour tenter de faire travailler Philae, indique M. Bibring.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire