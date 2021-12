Cette institutrice fait le buzz pour permettre à ses élèves de voyager

Elle a lancé un appel sur Facebook demandant aux internautes de lui envoyer « des cartes postales des 4 coins de la planète » ! En échange, les expéditeurs volontaires recevront tous un e-mail de remerciement avec photos et dessins.

Elle veut que le message « fasse le tour de la Terre avant juillet 2016 » sauf que l'objectif pourrait être atteint plus vite que prévu avec déjà plus de 100 000 partages, la lettre a déjà été traduite en anglais et en espagnol.

Alors si vous parlez indien, russe, chinois ou encore japonais, relayez le message tout comme si vous écoutez Tendance Ouest depuis le Canada, le Venezuela ou le Cameroun, vous savez aussi ce qu’il vous reste à faire !

Voici le lien de l'annonce.