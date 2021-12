Moscou (AFP). Dopage dans l'athlétisme: tous les regards braqués sur Poutine

Vladimir Poutine, resté pour l'instant muet sur les accusations de "dopage organisé" qui visent la Russie, préside mercredi une réunion sur les JO-2016 dans un contexte explosif, à deux jours d'une possible suspension de son pays de toute compétition en athlétisme. Le N.1 russe présidera dans la journée une réunion des dirigeants des fédérations sportives, à Sotchi, la ville où ont été organisés les JO d'hiver 2014. But de cette réunion, programmée de longue date: parler de la préparation des sportifs russes pour les JO de 2016. Une rencontre qui prend une toute autre ampleur à cause du scandale sans précédent dont la Russie est au centre depuis lundi, mêlant accusations de corruption et de dopage jusqu'au plus haut niveau de l'Etat. Après la publication lundi du rapport de l'Agence mondiale antidopage (AMA) qui accuse la Russie de "dopage organisé", le compte-à-rebours a commencé pour le pays: la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) se réunira vendredi pour statuer sur une éventuelle suspension de la Russie de toute compétition. Une solution radicale pour laquelle plaide la commission d'enquête indépendante de l'AMA. Volonté de donner des gages avant cette date couperet ou simplement de trouver un bouc émissaire? La Russie a coupé une première tête tard mardi soir, celle du chef du laboratoire au centre des soupçons, Grigory Rodchenko, qui a officiellement démissionné. - 'Souiller l'image' du pays - Pour autant, Moscou reste droit dans ses bottes: une suspension de la Russie des JO-2016 viserait à se débarrasser d'un "concurrent important" et à "souiller l'image" du pays, a estimé mercredi le ministre des Sports Vitali Moutko, un proche de Poutine, qui participera lui aussi à la réunion de Sotchi. Mardi déjà, un porte-parole du Kremlin avait assuré que les accusations de dopage organisé étaient "infondées". Le départ de Rodchenko est intervenu quelques heures après que l'AMA eut retiré son accréditation au centre d'analyses moscovite. Et pour cause. Le rapport publié lundi accusait Rodchenko d'être au coeur d'un système généralisé de dopage, qui incluait la destruction des tests positifs aux produits dopants. Selon l'AMA, 1.417 échantillons ont été détruits en décembre 2014, à la veille de la visite de sa commission d'enquête qui avait signalé son arrivée à Grigory Rodchenko. Dans ce contexte, la Russie, qui organisera le Mondial de football en 2018, a reçu un soutien presque inattendu mardi soir. Le Comité international olympique (CIO) a affirmé qu'il n'avait "aucune raison de mettre en doute la crédibilité des contrôles antidopage réalisés aux jeux Olympiques d'hiver 2014" à Sotchi. Le laboratoire qui les a pratiqués était celui de Sotchi, non de Moscou. Pour autant, le scandale est énorme et rappelle le système de dopage institutionnalisé mis en place du temps du bloc soviétique, notamment en RDA. Ce scandale peut-il s'étendre à d'autres pays et d'autres sport, comme le laisse craindre le rapport? Si c'était le cas, la crédibilité du sport et des valeurs morales qu'il est censé porter recevrait un coup terrible, à neuf mois des JO de Rio et sept de l'Euro de football en France. D'autant que le tableau a déjà été noirci par les accusations de corruption à la Fifa. - D'autres pays, d'autres sports - "La Russie n'est pas le seul pays, ni l'athlétisme le seul sport, à faire face au problème du dopage organisé", a asséné l'AMA dans son rapport. "Le Kenya a un vrai problème. S'ils ne travaillent pas sérieusement (contre le dopage), je pense que quelqu'un le fera pour eux", a lancé sans détours lundi Dick Pound, président de la commission indépendante de l'AMA. Selon plusieurs experts, le dopage organisé existe surtout dans des pays où le régime est fort. "De telles fraudes ne peuvent être qu'étatiques, avec plusieurs décideurs impliqués dont les services secrets", explique un spécialiste requérant l'anonymat, qui cite la Chine. Outre l'athlétisme et le cyclisme avant lui, la natation, le ski de fond et l'aviron sont évoqués dans le rapport de la commission d'enquête. Au-delà de la seule question du dopage, le scandale qui a éclaté cette semaine est marqué par des soupçons de corruption: le Sénégalais Lamine Diakc (82 ans), qui a quitté en août son poste de président de l'IAAF après 15 ans de règne, est accusé d'avoir couvert le dopage d'athlètes russes moyennant finances. En France, la justice s'est saisie de l'affaire avec la mise en examen de Diack pour corruption passive et blanchiment aggravé.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire