Rouen : il braque le magasin et s'enfuit avec... 20€ !

Police Secours intervient lundi 9 novembre vers 19h dans un salon de beauté de la rue Eau de Robec à Rouen. Deux employées âgées de 20 et 29 ans sont présentes, ainsi que la gérante.

Les deux jeunes femmes expliquent qu'un individu est entré dans la boutique un petit peu plus tôt, qu'il avait le visage caché par un bonnet et un blouson imperméable relevé jusqu'au cou et tenait dans ses mains gantées un sac en plastique. L'individu a menacé les deux employées en leur criant : "Donne-moi le pognon". L'une des deux femmes lui a alors donné un billet de 20€ et l'individu a pris la fuite en courant. Un gendarme hors service qui passait dans la rue a ensuite essayé de poursuivre l'individu, en vain.

Des recherches ont été entreprises dans le secteur, mais le malfaiteur n'a pas encore été retrouvé. La sûreté départementale enquête sur cette affaire.