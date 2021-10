U2 et MUSE font le buzz actuellement sur Internet.

En réalité, il s'agit plutôt d'un bœuf entre musiciens qui a été filmé dans une boite du Brésil. On y voit Bono, The Edge et les membres ont Muse qui reprennent les titres des Stones et de David Bowie. Comme Muse assurait la première partie de U2 sur plusieurs dates de leur tournée en Amérique du sud, les membres des deux groupes se sont souvent retrouvés ensemble, et pour la dernière date de la tournée à Sao Paulo, ils ont fait le show au Bar Secreto.