Madrid (AFP). Affaire de la sex-tape: à Madrid, Benzema se dit tranquille

Karim Benzema s'est dit lundi "très tranquille" à son arrivée au centre d'entraînement du Real Madrid, quatre jours après sa mise en examen dans une affaire de chantage présumé autour d'une "sex-tape" de Mathieu Valbuena, son partenaire en équipe de France. "Moi? Comment je me sens? Très bien, pourquoi?", s'est interrogé l'attaquant des Bleus en se présentant au volant de son véhicule à l'entrée du centre, dans la banlieue de Madrid, où l'attendaient plusieurs caméras de médias espagnols. "Je suis très tranquille", a ajouté Benzema pour sa toute première déclaration publique depuis sa mise en cause dans cette affaire. Selon des images diffusées sur le site internet du quotidien sportif madrilène As, le joueur a signé plusieurs autographes pour les supporteurs présents avant de franchir le portail du centre d'entraînement de Valdebebas. Rentré à Madrid jeudi après avoir passé une nuit en garde à vue à Versailles, Karim Benzema a été mis en examen pour association de malfaiteurs et tentative de chantage assorti d'un contrôle judiciaire qui lui interdit de rencontrer Valbuena. Dans ce contexte, l'avant-centre des Bleus, qui soigne actuellement un problème aux ischio-jambiers, n'a pas été retenu pour les matches amicaux de la France contre l'Allemagne et l'Angleterre les 13 et 17 novembre. Le prochain match du Real Madrid est le clasico du Championnat d'Espagne face au FC Barcelone, programmé le 21 novembre. Jeudi, le président du Real Madrid Florentino Perez a apporté "son soutien total et sa confiance" à Benzema. Le joueur a également reçu dimanche l'appui de l'icône Zinédine Zidane, entraîneur de la réserve du club madrilène, qui a dit croire les explications du joueur.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire