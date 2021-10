Cet été, les Français partiront en vacances... en France

hotel.info, le service gratuit de réservation hôtelière en ligne avec plus de 210 000 hôtels dans le monde entier, a interrogé ses clients*. La France occupe la 1ère place du classement ! Des résultats à découvrir ci-dessous…



Résultats d'un sondage d'hotel.info réalisé en mars 2011 parmi 11 000 clients environ, en France, Italie, Espagne et Allemagne





Le top 10 des destinations préférées des Français en 2011



1. France 58%

2. Espagne 7%

3. Italie 5%

4. Caraïbes 4%

5. Grèce 3%

6. Portugal 2%

7. Thaïlande 1,82%

8. Turquie 1,79%

9. Allemagne 1,30%

10. Etats-Unis 1,22%





La destination n°1 des Français est … la France ! En effet, près de 60% des participants au sondage prévoient de passer leurs vacances estivales dans leur pays. Ainsi, les Français, tout comme leurs voisins européens, sont particulièrement attachés à leur pays.

Ils séjourneront pour la plupart à Paris, Marseille et Nice, villes qu'ils apprécient.



En ce qui concerne les voyages à l'étranger, l'Espagne est la destination étrangère la plus populaire puisque 7% des Français pensent y passer leurs vacances d'été. Barcelone est particulièrement plébiscitée presque un tiers des vacanciers français prévoyant de séjourner dans la belle ville méditerranéenne. Quant à Madrid, la capitale espagnole, elle se retrouve en deuxième position dans le classement.



Le top 10 se compose également de l'Italie, le pays des arts, des villas et des palais. Enfin, d'après les résultats du sondage d'hotel.info, presque la moitié des vacanciers français en Allemagne, 9ème au classement, s'intéresse à Berlin, pour ses monuments historiques et son ambiance multiculturelle.



La France attire également les étrangers : pour les Italiens participant au sondage, la France se place en 4ème position des destinations préférées recueillant 5% des avis. Pour nos voisins allemands et espagnols, la France se place en 5ème position. 5,3 % des participants espagnols au sondage veulent profiter cet été du plaisir de l'hospitalité française. De même près de 6% des allemands prévoient de passer leurs vacances d'été 2011 dans notre pays.



Passer les vacances d'été dans son pays est une tendance profonde chez les méditerranéens. Près d'un espagnol sur trois souhaite goûter à la « Dolce Vita » selon ses propres terres tout comme la moitié des sondés italiens. Les Allemands se révèlent être les plus épris de voyages à l'étranger puisqu'environ 74 % d'entre eux prévoient de partir hors de leur pays.















