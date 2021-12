Teddy Riner survole la concurrence au Kindarena de Rouen

Ces samedi 7 et dimanche 8 novembre, le Kindarena avait mis sa ceinture noire et la grande salle était recouverte de tatamis pour accueillir les championnats de France de judo. Au programme, sept catégories chez les femmes (-48kg, -52kg,-57kg, -63kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg) et autant chez les hommes (-60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg). Avec, en star absolue, Teddy Riner.