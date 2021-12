Washington (AFP). Etats-Unis et Israël: Netanyahu rencontre Obama pour la première fois depuis l'accord avec l'Iran

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rencontre lundi à Washington le président américain Barack Obama pour tenter de réchauffer des relations personnelles tendues, tourner la page de l'accord sur le nucléaire iranien et parler de défense. La rencontre prévue à 10h30 (17h30 GMT) à la Maison Blanche sera la première entre les deux hommes depuis octobre 2014 et l'accord sur le nucléaire iranien de juillet entre six grandes puissances et Téhéran, défendu par l'Américain et pourfendu par l'Israélien. Les relations personnelles entre MM. Netanyahu et Obama, qui ne prennent plus la peine de cacher l'ampleur de leurs différends, se sont depuis détériorées encore un peu plus. D'autant qu'en mars, le chef de file de la droite israélienne était venu courtiser les républicains, adversaires politiques de M. Obama, lors d'un discours devant le Congrès, au grand dam de la Maison Blanche. Le face à face entre Benjamin Netanyahu et Barack Obama, qui s'annonce plus fonctionnel que chaleureux, est censé panser les plaies laissées par cet épisode et permettre de réaffirmer le caractère indéfectible de l'alliance sécuritaire qui lie les Etats-Unis à Israël depuis sa création. Le porte-parole de la Maison Blanche Josh Earnest a estimé que les sentiments personnels des deux dirigeants "étaient loin d'être aussi importants que leur capacité à travailler ensemble pour les intérêts de sécurité nationale des deux pays". - 'Arrangement financiers' - Le quotidien israélien Maariv a estimé dimanche que la rencontre prévue évoque celle "pleine de gêne d'un couple séparé après de nombreuses disputes et qui, amer, n'est là que pour les derniers arrangements financiers avant le divorce". Le principal point des discussions portera sur un nouvel accord militaire pour les 10 années à venir, dans le cadre duquel Israël pourrait réclamer une rallonge aux plus de trois milliards de dollars annuels d'aide militaire qu'il reçoit de Washington. Ces nouveaux besoins financiers viseraient à équiper Israël face aux risques auxquels l'Etat hébreu dit être exposé à cause de l'accord avec Téhéran, qui a accepté de limiter son programme nucléaire controversé contre une levée progressive et réversible des sanctions internationales asphyxiant son économie. M. Netanyahu a qualifié cet accord d'"erreur historique" qui n'empêcherait pas l'Iran de se doter de l'arme nucléaire et affirmé que cela renforcerait les alliés de Téhéran, comme le Hezbollah libanais. Le nouvel accord israélo-américain sur la défense ne prendra effet qu'en 2017 à l'expiration de celui en vigueur actuellement mais les deux dirigeants doivent évoquer des engagements qui pourraient permettre à Israël d'obtenir plus que les 33 avions de combat F-35 déjà commandés et d'espérer acquérir des avions-hélicoptères V-22 Ospreys. - Processus de paix moribond - Cette rencontre intervient aussi au moment où M. Netanyahu subit des pressions pour relancer un processus de paix israélo-palestinien moribond et mettre fin à l'actuel cycle de violences --ayant fait plus de 70 morts côté palestinien et 10 côté israélien -- et qui fait redouter une nouvelle intifada. M. Obama a reproché dans le passé à M. Netanyahu d'envoyer des signaux contradictoires quant à son positionnement vis-à-vis de la solution à deux Etats, palestinien et israélien vivant en paix, et pourrait le pousser, pour la forme, sur ce sujet. Car selon des responsables américains, M. Obama a perdu tout espoir de voir naître un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens d'ici la fin de son mandat en janvier 2017. Avant son départ d'Israël dimanche, Benjamin Netanyahu a dit qu'il évoquerait avec M. Obama "un progrès possible avec les Palestiniens", faisant référence à de possibles annonces de levées de restrictions imposées aux Palestiniens. A Washington, où il est arrivé dimanche et qu'il quittera jeudi, le Premier ministre israélien doit également rencontrer des parlementaires américain et des responsables des communautés juives nord-Américaines. Il sera reçu lundi soir à l'American Enterprise Institute, classé à droite. Mais il doit aussi rencontrer le think tank Center for American Progress, proche de la gauche, un geste interprété par des experts comme une tentative d'améliorer ses relations avec les démocrates.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire