Paris (AFP). Rentrée en berne pour la presse, surtout pour Libération et L'Express

Les quotidiens nationaux français ont vu leurs ventes reculer de 1,27% en septembre 2015, avec un bond de 11,5% pour "L'Equipe" mais une chute de 16,3% pour "Libération", un recul qui frappe aussi les magazines, notamment "L'Express". Les quotidiens sont plombés par leurs ventes en kiosque, en baisse de 9,4% en moyenne, selon une compilation de "La Correspondance de la presse". Ce déclin les touche tous, et surtout "Libération" (-26%), mais il est aussi de 15-16% pour "Le Monde", "Les Echos" et "Le Figaro", et de 7-8% pour "Le Parisien" et "Aujourd'hui en France". Leurs abonnements ont moins baissé (-3% en moyenne) et à l'inverse leurs ventes numériques ont bondi de 40%, mais les situations varient beaucoup d'un titre à l'autre. Succès de la rentrée, "L'Equipe", dans son format tabloïd deux fois plus petit qu'avant : depuis le démarrage de cette nouvelle formule le 18 septembre et jusqu'au 26 octobre, le journal sportif a vu ses ventes grimper de 17% en un an, dont +8,5% pour les ventes au numéro, a précisé le groupe. A l'inverse, "Libération", malgré une nouvelle formule adoptée le 1er juin, demeure en net recul, de 16,3% en septembre. Depuis un an, le journal, racheté par Patrick Drahi, a subi une réduction de ses effectifs journalistes d'une cinquantaine de personnes, réduit un peu sa pagination et augmenté son prix. Après un rebond de 15% au premier trimestre, (105.000 exemplaires par jour en moyenne), tiré par les ventes exceptionnelles qui ont suivi l'attentat contre Charlie Hebdo, "Libération" est retombé à 86.000 exemplaires au 2e trimestre puis 80.000 au 3ème, handicapé par une chute des ventes en kiosque en septembre à 22.000 exemplaires. Ses ventes numériques plafonnent sous les 9.000 exemplaires, moins qu'il y a un an. La Croix progresse en septembre (+2,36%), "Les Echos" (+0,1%) et "Le Figaro" (-0,53%) restent stables mais "Aujourd'hui en France" perd 8,72% et "Le Monde" 4,67%. Le Parisien, que vient de racheter LVMH, affiche une baisse de 6,9%, à 207.000 exemplaires, avec des ventes numériques toujours marginales. Au cours des 9 premiers mois de l'année, seuls "Les Echos" (+1,51%) et "L'Equipe" (+0,15%) sont en hausse, alors que les autres reculent, surtout ceux qui n'ont pas trouvé de relais dans le numérique comme "Aujourd'hui en France" et "Le Parisien" (-6,7% chacun) et "Libération" (-4,23%). Les deux leaders français de la presse, "le Monde" et "Le Figaro" sont moins touchés, avec des baisses limitées à respectivement -1,8% et 0,76% en 9 mois. Grâce à ses abonnés très fidèles, "La Croix" résiste à -1%. La presse magazine subit aussi en recul quasi général, en particulier les news magazine. Sur 34 publications qui ont publié leurs chiffres du 3e trimestre, seule une poignée progresse par rapport au 3e trimestre 2014, dont "Courrier International", "Grazia", "Valeurs Actuelles", "M le Magazine" du Monde et "Marianne". Chez les généralistes, le recul touche d'abord "L'Express" (-20,3% à 324.500 exemplaires), ainsi que L'Obs (-14,5% à 383.000 ex.) mais aussi "Challenges" (-14%), le "Journal du Dimanche" (-11,6%), "VSD" (-11%), "Paris Match" (-8%, 560.000 ex.) et "Le Point" (-7%). En hausse en revanche, "Valeurs Actuelles"(+4% à 116.000 ex.) ainsi que "M le Magazine" (+2,7%), "Courrier international" (+1%) et "Marianne" (+1%). Tous les titres de la presse people ont fortement baissé au 3e trimestre, surtout "Public" (-26,5%), mais aussi "Closer" (-13%) et "Voici" (-10%). La morosité atteint aussi la presse télé, avec des baisses des ventes allant de 3% à 6,6%. La presse féminine n'est pas préservée, avec des reculs allant de 8,8% pour "Femme Actuelle", n°1 du secteur, à -4% pour "Elle".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire