Handball: Oissel MRNHB se qualifie pour le 4ème tour de la Coupe de France !

Les Bleus ont réalisé un match de haute facture ce dimanche avec une attaque efficace et une défense de fer bien aidée par le jeune gardien Normand Quentin Filleul impérial dans les cages.

Les joueurs de l'agglomération rouennaise débutent bien le match et font la première fois le break en un peu moins de trois minutes 3-1. L'écart grandit petit à petit grâce à la défense des bleus bien solide et les premiers arrêts du gardien de 17 ans, titulaire depuis le match de Gonfreville l'Orcher la semaine passée et à cause de la blessure de Damien Rouault (indisponible pour un long moment suite à la rupture de son ligament antérieur du genou lors de la rencontre face à la reserve de Nantes) et du retour à la compétition de Mory Diawara encore un peu juste pour cette rencontre.

Au bout de vingt minutes de jeu, les Bleus mènent 11-6. Les dix dernières minutes de la première mi-temps sont un petit peu moins bonnes pour les locaux qui voient les Franciliens revenir à trois buts à la mi-temps 14-11.

Au retour de la pause, les joueurs de Stéphane Moualek reprennent les reines de la rencontre avec le capitiane Yannis Mancelle en feu sur son aile droite et avec un 5-0 au tableau d'affichage. Il faut attendre la 6ème minute de la 2ème mi-temps pour voir les visiteurs stopper l'hémoragie 19-13.

L'écart continue de grandir pour Oissel MRNHB grâce à son gardien qui, quand il ne fait pas l'arret, peut compter sur les montants de son but pour repousser la plupart des tentatives Franciliennes.

Les Bleus compteront jusqu'a neuf buts d'avance à la 20ème minute. L'écart se réduira sensiblement pour le coach Stéphane Moualek qui en profitera pour faire tourner son effectif.

Stéphane Moualek: "C'était plutot tres cohérent par rapport à la semaine de repos qu'on a eu la semaine passée. J'ai trouvé que dans cette semaine de travail, ça manquait un peu de concentration pendant les seances d'entrainement. On flottait un peu dans les airs mais on avait beaucoup d'energie. Apart les dix dernières minutes de la première mi-temps ou on a un peu baissé le pied, on a perdu quelques ballons qui nous ont couté des contres attaques, sur l'ensemble c'est tres honnete dans ce qu'on veut faire. C'etait un match sérieux.

Notre gardien, c'est son 2ème match, le match d'avant il avait deja été tres bon. La défense est aussi plus sensibilisée pour l'aider. Il faut relativiser tout de même, il leur manquait deux tres bons manieurs de ballons.

On a eu que des gros tours pour l'instant, j'espere qu'on tirera pas un gros pour le prochain tour, qu'on puisse aller jusqu'au 20 décembre, ce serait bien. Maintenant on va se concentrer sur Pouzauges."

Prochain match de championnat dimanche 15 novembre au Kindarena.