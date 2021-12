Simi Valley (Etats-Unis) (AFP). Washington adapte sa posture opérationnelle face à toute agression russe

Les Etats-Unis adaptent leur "posture opérationnelle" pour contrer toute "agression" russe, a déclaré samedi le secrétaire américain à la Défense Ashton Carter. "Nous adaptons notre posture opérationnelle et nos plans d'urgence dans le travail que nous faisons -nous-mêmes et avec nos alliés- pour dissuader la Russie d'une agression, et pour contribuer à réduire la vulnérabilité de nos alliés et de nos partenaires", a déclaré M. Carter au cours d'un forum sur les questions de défense en Californie. Le chef du Pentagone a précisé que Washington modernisait son arsenal nucléaire et investissait dans des moyens de haute technologie comme les drones, les bombardiers à long rayon d'action, les lasers, les canons électro-magnétiques et la guerre électronique. M. Carter a fait allusion à de nouveaux moyens militaires "surprenants", ajoutant qu'il "ne pouvait pas vraiment les décrire maintenant". En outre, "nous mettons à jour et perfectionnons nos plans de dissuasion et de défense compte tenu du changement de comportement de la Russie", a ajouté M. Carter au cours de ce forum à la bibliothèque Ronald Reagan à Simi Valley. Washington veut aussi développer ses capacités dans le domaine des "campagnes d'information pour faire passer la vérité", et dans celui des "sanctions ciblées qui aient un impact sur la Russie".

