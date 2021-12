Paris (AFP). Ligue 1: Paris cartonne, Caen détonne

Le PSG a réussi son meilleur résultat de la saison au détriment de Toulouse (5-0) et ainsi poursuivi son cavalier seul en tête de la Ligue 1, devançant désormais de onze points son nouveau dauphin, Caen. Cette 13e journée s'achève dimanche soir avec le derby Lyon-Saint-Etienne (21h00), opposant les deux poursuivants immédiats du leader parisien: seul l'éventuel vainqueur récupèrera la deuxième place. Valbuena sera bien dans le groupe lyonnais. Parallèlement se disputera Bordeaux-Monaco, après OM-Nice (17h00), avec le Marseillais Batshuayi dépassé d'une unité au classement des buteurs par Ibrahimovic et Moukandjo, auteurs tous les deux d'un doublé samedi et totalisant désormais 9 buts. . Paris à sa main On se demandait quelles conséquences aurait le rageant revers concédé contre le cours du jeu chez le Real Madrid (1-0) mardi en Ligue des champions, éloignant la perspective de la tête du groupe et scellant la première défaite du PSG toutes compétitions confondues cette saison. On a eu la réponse: en Espagne, cela s'appelle une "manita" (petite main, ndlr), désignant autant de buts que de doigts. Face à des Toulousains timorés et même auteurs de "passes décisives" aux Parisiens, les attaquants du PSG se sont régalé: Di Maria a ouvert le score d'un coup franc lointain (6e), puis Ibrahimovic (18e, 75e) et les deux entrants Lucas (66e) et Lavezzi (78e) l'ont alourdi. Tous les attaquants parisiens se sont régalés, sauf un, Cavani: maladroit dans le jeu, il s'est montré très énervé lors de son remplacement à l'heure de jeu, gestes et jurons à l'appui au moment de s'asseoir sur le banc. Enervé de sortir sans avoir marqué alors qu'Ibra demeurait sur le terrain ? . Caen 2e, Lorient 6e Angers, qui a longtemps été la sensation du podium, a lâché prise avec deux défaites de suite dont celle de vendredi face à Rennes (2-0). Et c'est Caen qui récupère le statut de dauphin en renouant avec la victoire, après deux revers de suite, au détriment de Guingamp (2-1). En dix minutes, Féret (62e) et Delort (71e) ont propulsé le Stade Malherbe aux avant-postes sur des actions solitaires bénéficiant de la passivité de la défense de Guingamp, toujours calé en milieu de tableau (11e). Lévêque a réduit le score en fin de partie. Etonnants Normands, sans aucun match nul au compteur et à la différence de but de zéro! Autre sans-grade, Lorient pointe désormais à une belle 6e place après avoir disposé de la lanterne rouge, Troyes (4-1), avec des buts signés Jeannot, Ndong et donc un doublé de Moukandjo. . Frisson en bas de tableau Les dernières minutes de la soirée ont souri à Montpellier et Lille, revenus du diable vauvert, et moins au Gazélec Ajaccio qui reste dans la zone rouge malgré sa nouvelle victoire. Montpellier, qui menait 1-0 par Roussillon (12e), s'est retrouvé relégable lorsque Bammou a égalisé pour Nantes à l'heure de jeu, mais son capitaine Hilton a arraché les trois points en toute fin de rencontre (90e). Et le MHSC reste la tête hors de l'eau, 17e du classement. Il devance d'un souffle le Gazélec, qui a bien cru sorti de la zone rouge. Les Corses ont néanmoins signé samedi leur troisième succès de rang, le premier de leur histoire à l'extérieur en L1. Ils ont profité de la très mauvaise passe de Reims (cinquième défaite d'affilée !) pour s'imposer en Champagne 2-1. Lille a eu chaud face à Bastia (1-1): l'égalisation de Sidibé (87e) a sauvé les Dogues d'une situation très mal engagée, entre le but de Danic (73e) et l'exclusion de Boufal, le meilleur Lillois de la saison (82e). Septième nul pour le Losc, qui n'a qu'un point d'avance sur le 18e et un de retard sur Bastia. Résultats de la 13e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Angers - Rennes 0 - 2 samedi

