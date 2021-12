Charm el-Cheikh (Egypte) (AFP). Egypte: le premier avion rapatriant des Britanniques décolle de Charm el-Cheikh 

Le premier avion rapatriant des Britanniques bloqués dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh depuis l'explosion en vol d'un avion russe il y a six jours, a décollé vendredi à destination de Londres-Gatwick, a annoncé un responsable de l'aéroport. Le vol EZY9854 de la compagnie low-cost EasyJet a décollé à 13H20 (11H20 GMT) après une longue attente à l'embarquement et sur la piste, avec 165 ou 166 passagers à bord, a précisé cette source sous couvert de l'anonymat. Un second appareil d'EasyJet est sur le point de décoller, selon la même source.

