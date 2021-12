Les baskets c'est chouette !

En même temps elles sont polyvalentes, de plus en plus faciles à porter au travail et le week-end, pour faire du sport ou pour sortir, en tout cas chez moi elle font intégralement partie de mon quotidien.

Côté dépenses, 42€ en moyenne pour une paire de baskets et ce sont les couleurs bleu et le blanc qui sont les plus vendues.

Je voudrais connaître votre paire préférée: plutôt Air Max, All Star, Stan Smith, revenue à la mode ces temps-ci? Vos réactions sur notre page Facebook ce matin.