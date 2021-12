Droupix ou l'art de faire aimer les neurosciences

Chandrou Koumar n'est pas un étudiant comme les autres. Doctorant en troisième année de neurosciences au laboratoire Comète U1075 de Caen, le jeune homme travaille au quotidien sur les troubles du sommeil. Mais depuis deux ans, il est aussi Droupix sur le site web si-javais-su.com, un "apprenti chercheur funky". Le personnage, créé de toutes pièces dans son imagination est "physiquement ? Très très beau. Forcément ! ", ne manque-t-il pas de répondre.

Car l'atout de Chandrou Koumar pour mener à bien son dessein, c'est l'humour. "Droupix a une blouse mais elle n'est pas simplement blanche. Cela manquerait de charme." Casquette vissée à l'envers sur la tête, paire de lunettes au bout du nez, l'étudiant originaire de Bretagne "mute. Cela permet de plus se lâcher." Et d'atteindre son but : rendre les neurosciences accessibles au plus grand nombre et surtout aux personnes non initiées.

Il se rêve journaliste scientifique

"J'ai créé Droupix parce que ma famille n'est pas du tout scientifique. Et je me rendais compte que plus j'avançais dans mes études, moins ils comprenaient ce que je faisais !", se souvient-il.

Aujourd'hui, après avoir lancé un appel au financement participatif qui lui a permis de récolter plus de 2 000€, Chandrou Koumar compte bien continuer à développer son concept, qui met au tapis les idées reçues sur les neurosciences.

À terme, c'est-à-dire une fois sa thèse en poche, le jeune homme se rêve journaliste scientifique. Et pourquoi pas toujours sur un ton décalé.