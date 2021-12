Paris (France) (AFP). Fnac devrait pouvoir s'emparer de Darty après avoir amélioré son offre

Les groupes Fnac et Darty sont parvenus à trouver un accord sur les modalités de leur futur rapprochement, après que la Fnac a consenti à compléter son offre avec un apport de liquidités, en plus de l'échange de titres, ont annoncé les deux groupes vendredi. Le groupe d'Alexandre Bompard, qui proposait initialement un rachat de Darty uniquement par un échange de titres, à hauteur d'une action Fnac pour 39 actions Darty, prévoit désormais d'offrir une action Fnac pour 37 actions Darty, en mettant également sur la table la possibilité d'"une alternative en numéraire à hauteur d'un montant maximum de 95 millions d'euros", selon un communiqué des deux groupes. Les actionnaires de Darty pourront "choisir de recevoir un montant en numéraire en lieu et place de tout ou partie des nouvelles actions Fnac", ont indiqué les groupes en précisant que des détails complémentaires seront fournis quand la proposition de Fnac sera devenue une offre ferme. Le conseil d'administration de Darty avait demandé le 26 octobre dernier à bénéficier d'un délai supplémentaire de deux semaines, jusqu'au 11 novembre, espérant voir l'offre initiale de la Fnac "améliorée" par un paiement en espèces, et obtenir des précisions quant au projet final de son concurrent. Sur la base du cours de clôture de l'action Fnac du 5 novembre, les termes de l'offre envisagée représentent une valeur d'environ 116 pence par action Darty, soit une prime "d'environ 47% sur le cours de clôture de Darty (qui était) de 81 pence au 29 septembre", précise le communiqué. La nouvelle proposition valorise à hauteur d'environ 615 millions de livres (858,88 millions d'euros) la totalité de capital émis ou à émettre de Darty. L'annonce d'une offre ferme de la part de Fnac sur Darty reste soumise à "la confirmation du conseil d'administration de Darty de son intention de recommander à l'unanimité" une telle offre, à la "finalisation d'un accord de coopération dans une forme acceptable par les parties et à l'approbation définitive par le conseil d'administration de Fnac", ajoute le communiqué. A la clôture de la transaction, "les actionnaires de Darty détiendront au maximum environ 46% du capital de l'entité combinée" formée par le rassemblement des deux groupes, indique le communiqué. Cela signifie mécaniquement que la Fnac détiendra, elle, 54% du futur ensemble au minimum, cette part pouvant être plus importante si les actionnaires de Darty choisissaient d'accepter la totalité de l'offre proposée en numéraires. "Si le choix des actionnaires de Darty en faveur d?un paiement en numéraire ne pouvait être entièrement satisfait, ce paiement serait revu à la baisse au prorata de la demande", précise le communiqué, en soulignant que des détails complémentaires sur l?alternative partielle en numéraire seront fournis quand l'annonce faite par Fnac deviendra ferme. La Fnac, qui compte 184 magasins, dont 111 en France, a dégagé en 2014 un bénéfice net de 41 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 3,89 milliards (-0,3%). Le groupe compte 14.500 collaborateurs, à 61% en France. Darty possède, lui, 400 magasins dont 222 en France, et a renoué avec les bénéfices l'an dernier, avec 13,8 millions d'euros de résultat net pour des ventes de 3,51 milliards (+3,2%). Il emploie environ 12.600 personnes en France et à l'étranger.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire