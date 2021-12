Paris (AFP). Régionales: les rapports de force à un mois du 1er tour

Voici le tour de France des régions et les rapports de force à un mois du premier tour des élections régionales des 6 et 13 décembre. Midi/Languedoc: le PS donné gagnant TOULOUSE - Le Parti socialiste l'emporterait au second tour en Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon, selon les derniers sondages, même si la gauche part en ordre dispersé. Dans cette nouvelle région de plus de 72.000 km2, les deux conseils régionaux sortants sont entre les mains du PS, qui a choisi la Toulousaine Carole Delga comme tête de liste. L'ex-secrétaire d'Etat l'emporterait, flanquée d'une vice-présidence forte que le PRG, allié historique du PS, a négociée pour la ministre Sylvia Pinel. Une victoire au second tour, mais avec le soutien de l'autre gauche et les écologistes: un report des voix de la liste Nouveau Monde (EELV + les autres partis de gauche) et des Citoyens du Midi du maire de Montpellier Philippe Saurel (ex-PS). Pour Les Républicains, la candidature du politologue Dominique Reynié suscite la fronde en Languedoc-Roussillon. Il s'est aussi fait critiquer pour avoir négocié tout seul sa liste avec les alliés UDI. Mais Nicolas Sarkozy, le patron des Républicains, a modifié l'accord, au grand dam de ces centristes. Enfin, le Front national peut se targuer d'être bien présent dans l'Hérault autour de Béziers, pro-FN, ou dans le Gard, où il tient la mairie de Beaucaire. Louis Aliot, poids lourd du FN, toulousain, vice-président, et compagnon de Marine Le Pen, vise également la région. Les enquêtes d'opinion le donnent en progression. Nord-Pas-de-Calais/Picardie: le fief historique de la gauche pourrait revenir au FN LILLE - La région Nord-Pas-de-Calais/Picardie, fief de la gauche sans interruption depuis 1986, pourrait basculer à l'extrême droite, emmenée par Marine Le Pen, donnée gagnante dans tous les sondages publiés ces dernières semaines. La dirigeante du FN totaliserait plus d'intentions de vote que l'ensemble de la gauche, avec entre 38 et 42% au premier tour selon Ifop et BVA et 39 à 46% au second tour, en triangulaire. Les prévisions relèguent les deux grands partis de la droite et de la gauche loin derrière. Xavier Bertrand pour les Républicains est crédité de 25 à 26% au premier tour, tandis que Pierre de Saintignon, le candidat du PS, premier adjoint de Martine Aubry à Lille, ne recueillerait que 19%. Si le premier s'est attiré le concours de l'UDI, le second, à la faible notoriété, part seul au premier tour en l'absence d'une entente avec EELV et le PCF. Les Verts se sont en effet alliés au Parti de gauche, à Nouvelle Donne et à la Nouvelle gauche socialiste, une liste qui pourrait recueillir 9%, selon l'Ifop. La présidente du FN remporterait le second tour même en cas de duel, selon les enquêtes, relativisant l'impact d'un éventuel front républicain, qui n'est d'ailleurs envisagé pour l'instant ni par Xavier Bertrand, ni par Pierre de Saintignon. Normandie: la droite freinée par le FN, la gauche garde des chances ROUEN - L'opposition de droite, menée par Hervé Morin (UDI) part favorite pour prendre la Normandie à la gauche, mais la montée du FN rend très incertains les résultats d'une triangulaire que le PS espère gagner sur le fil. La réforme territoriale a réunifié la Normandie historique, qui avait été coupée en deux. La Haute-Normandie était gérée par le PS depuis 1998, la Basse-Normandie depuis 2004. Depuis les dernières élections départementales, les cinq départements normands sont à droite. Les trois bas-normands l'étaient déjà (Calvados, Manche, Orne) et les deux haut-normands (Eure et Seine-Maritime) ont basculé. Ayant fait, dès le premier tour, l'union de la droite, du centre, Modem compris, et de CPNT, l'ancien ministre de la Défense Hervé Morin fait la course en tête. Un récent sondage BVA lui accorde 36% au 2e tour contre 34% à Nicolas Mayer-Rossignol (PS), président sortant de la Haute Normandie et 30% à Nicolas Bay, secrétaire général du FN. Mais, avec 40% des voix au 1er tour, la gauche a davantage de réserves pour l'emporter si, contrairement aux départementales, les reports de voix sont bons pour le PS. Le Front de gauche est crédité de 9% et EELV de 7%.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire