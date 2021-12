Lyon (AFP). Un ami d'enfance de Benzema, maillon entre la star et les maîtres chanteurs

Mis en examen dans l'affaire de la "sex-tape" de son coéquipier des Bleus Mathieu Valbuena, Karim Benzema paye-t-il ses mauvaises fréquentations lyonnaises? Un ami d'enfance de Bron est soupçonné d'avoir fait le lien entre les maîtres chanteurs et le joueur. Arrêté lundi à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, mis en examen et écroué jeudi après avoir été entendu par la justice à Versailles, ce trentenaire présenté comme un ami des frères Benzema, a grandi comme eux dans cette commune de l'Est lyonnais, où habitent encore des proches de l'international français. En garde à vue, l'attaquant du Real Madrid "a reconnu être intervenu auprès de Valbuena" à la demande de cet ami, lui-même "approché par les escrocs qui avaient en leur possession la sex-tape", selon une source proche du dossier. "Il a déclaré s'être mis d'accord avec l'ami d'enfance sur ce qu'il devait dire pour que son coéquipier négocie exclusivement avec lui." L'attaquant a assuré avoir "voulu rendre service à son ami", sans penser qu'il portait tort à Valbuena, selon cette source qui évoque cependant une conversation téléphonique compromettante. Que récuse la défense de Benzema: selon son avocat, Me Sylvain Cormier, il "n'a rien reconnu du tout" et "proclame son innocence", ayant conseillé à son coéquipier de "ne pas se laisser faire et de ne pas payer". - Condamné pour braquages - Cet "ami d'enfance" est bien connu de la PJ lyonnaise pour des braquages et sa participation à un go-fast dans la deuxième moitié des années 2000. Il avait notamment été condamné en mars 2006 à huit années de prison pour une série de vols à main armée. Karim Benzema, qui évolue au Real Madrid depuis 2009 après avoir démarré sa carrière professionnelle à l'Olympique lyonnais, a gardé des liens avec Lyon où est implantée la société chargée de gérer ses contrats publicitaires, "Best of Benzema", et Bron, une commune limitrophe où cohabitent zones pavillonnaires et quartiers classés en politique de la ville, comme celui de Terraillon où il a tapé dans ses premiers ballons. Sa dernière apparition médiatique dans sa ville natale remonte au 31 mars 2015 où il avait visité son ancienne école primaire devant une caméra de la Fédération française de football (FFF). "Dans un quartier comme Terraillon, il est non seulement l'exemple, mais il donne aussi le ton de ce que les valeurs sportives véhiculent: la solidarité, la patience, le respect des règles", avait alors expliqué dans une vidéo sur le site de la FFF, Annie Guillemot, l'ex-maire (PS) de la commune qui a récemment passé la main à son premier adjoint et n'a pu être jointe jeudi. "C'est quelqu'un qu'on ne calcule pas. On est peut-être dans le club où il a été repéré, mais en aucun cas, il y a quoi que ce soit avec lui, aucune relation", a déclaré pour sa part au sujet du joueur Tahar Ounnas, président du SC Bron Terraillon Perle, club où Benzema a débuté.

