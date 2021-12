Versailles (AFP). Sextape de Valbuena: Benzema chez le juge, coup dur pour les Bleus

Ses déboires judiciaires plombent l'équipe de France à huit mois de l'Euro: l'attaquant-phare Karim Benzema, qui a reconnu son intervention dans le chantage à la "sex-tape" contre son coéquipier des Bleus Mathieu Valbuena, a été présenté jeudi à un juge en vue d'une éventuelle mise en examen. Cette situation complique la tâche du sélectionneur Didier Deschamps, qui doit annoncer dans la journée la liste des joueurs retenus pour affronter l'Allemagne et l'Angleterre les 13 et 17 novembre lors de matches amicaux. Une éventuelle mise en examen pourrait en effet s'accompagner d'un contrôle judiciaire interdisant à Benzema, actuellement blessé, de rencontrer la victime, qui n'est autre que son coéquipier chez les Bleus, dont le rassemblement au centre d'entraînement de Clairefontaine est prévu lundi. Après 24 heures de garde à vue et une nuit à l'hôtel de police de Versailles, le parquet a requis jeudi matin sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire, sans préciser ni la nature des infractions reprochées, ni les contraintes demandées. Selon le parquet de Versailles, il revient maintenant à un juge d'instruction de décider du statut du joueur, particulièrement de son éventuelle mise en examen ou sous le statut intermédiaire de "témoin assisté", selon qu'il existe des indices graves et concordants ou simplement vraisemblables. Le joueur du Real Madrid est soupçonné d'être intervenu auprès de Mathieu Valbuena au sujet d'une vidéo intime, subtilisée par trois escrocs qui ont ensuite tenté de le faire chanter. Lors de sa garde à vue, Benzema "a reconnu être intervenu auprès de Valbuena à la demande d'un ami d'enfance", lui-même "approché par les escrocs qui avaient en leur possession la sex-tape", a-t-on affirmé à l'AFP de source proche du dossier. "Il a déclaré s'être mis d'accord avec l'ami d'enfance sur ce qu'il devait dire pour que son coéquipier négocie exclusivement avec lui", a-t-on ajouté. - Réputation écornée - L'attaquant a assuré avoir "voulu rendre service à son ami", sans penser qu'il portait tort à Valbuena, selon cette source. Son avocat Sylvain Cormier avait affirmé mercredi que le Madrilène n'avait pris "aucune part" dans l'affaire. Les trois maîtres chanteurs présumés, aujourd'hui écroués, avaient à l'époque contacté une quatrième personne, cet ami d'enfance des frères Benzema, afin d'utiliser l'attaquant du Real Madrid dans leur entreprise d'extorsion. Ce proche de l'international arrêté lundi devait lui aussi être présenté au juge versaillais d'ici la fin de la semaine. L'affaire avait débuté en juin, lorsque Valbuena, qui joue depuis cet été à Lyon, avait déposé plainte après avoir été appelé par un inconnu lui affirmant être en possession d'une vidéo supposément compromettante. Ce maître chanteur avait proposé au footballeur de trouver un arrangement, sans jamais évoquer le montant à payer. Une négociation avait commencé entre un policier, qui se faisait passer pour l'homme de confiance de Valbuena, et l'escroc. Deux des maîtres chanteurs présumés sont par ailleurs des proches de l'ex-international Djibril Cissé, dont ils se sont servis pour accréditer l'existence de la vidéo. Mais aucune charge n'a été retenue contre l'ex-footballeur, à l'issue d'une courte garde à vue mi-octobre. Les trois escrocs présumés à l'origine de l'affaire, deux Marseillais et l'un du Val-d'Oise, ont été mis en examen il y a quinze jours dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en juillet pour "chantage et participation à une association de malfaiteurs". Benzema, d'un caractère discret, aura 28 ans en décembre. Il est originaire de Lyon, où il a débuté sa carrière. Attaquant numéro un en sélection (81 sélections, 27 buts), c'est l'une des stars du Real Madrid. Mais hors des terrains, sa réputation a déjà été écornée à plusieurs reprises. Dans le cadre de l?affaire Zahia, du nom d'une call-girl alors mineure dont les services auraient été loués par plusieurs joueurs de l'équipe de France Franck Ribéry et Karim Benzema avaient tous deux été mis en examen, après la Coupe du monde 2010, ce qui n?avait pas empêché le sélectionneur de l'époque, Laurent Blanc, de les convoquer sous le maillot bleu. Les deux joueurs avaient ensuite été relaxés dans ce dossier, en janvier 2014.

