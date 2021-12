Katy Perry est la chanteuse la mieux payée au monde

Avec 135M$ empochés entre le 1er juin 2014 et le 1er juin 2015, Katy Perry se place comme la chanteuse la mieux payée au monde, devant Taylor Swift et ses 80M$ engrangés avec sa tournée 1989 Tour. Le groupe britannique Fleetwood Mac complète le podium avec 59,5M$.

Chanteuse et désormais actrice, Lady Gaga suit de très près grâce à 59M$ empochés. Beyoncé (545M$), Britney Spears (31M$) et Jennifer Lopez (28,5M$) sont elles aussi présentes dans le classement, devant Miranda Lambert 28,5M$), star de la musique country, Mariah Carrey (27M$) et Rihanna (26M$).