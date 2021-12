A Rouen, 30 ans de reconquête des quais

30 ans, c'est plus d'une génération, c'est aussi le temps nécessaire pour arriver à ce que les élus appellent "la reconquête de la Seine". Trois décennies - pas encore achevées - d'aménagement des quais, de réhabilitation de hangars, d'espaces verts imaginés. Si l'on additionne le coût des seuls chantiers poursuivis et/ou achevés entre 2010 et 2020, le résultat est impressionnant : environ 97 millions d'euros auront été investis pour faire renaître les quais.

8 km de reconquête

Initié par le maire de Rouen Yvon Robert lors de son premier mandat (1995-2001) et poursuivi par la suite, ce retour vers la Seine a depuis été repris par la Métropole, en charge de l'aménagement des espaces publics. Son président, Frédéric Sanchez, reste sur la même longueur d'onde que l'édile rouennais : "Cette reconquête des quais doit permettre de ramener la vie en bord de Seine. Ces espaces issus de la Reconstruction ont trop longtemps été dédiés à la seule circulation routière."

Et l'élu de revenir sur ce qui a été fait ces 15 dernières années : "Nous avons, si l'on compte les deux rives de la Seine, 8km de quais dédiés aux loisirs, à la promenade, à l'activité économique avec de la restauration, des espaces culturels ou des équipements commerciaux. Il y a maintenant une mixité réelle sur les quais, qui ressemble à notre ville." Les projets aboutis depuis le début du XXIe siècle sont en effet nombreux et non négligeables : du musée maritime (1999) à la prairie Saint-Sever (2014) en passant par la salle de concert du 106 (2010) ou le Panorama XXL, les quais ont déjà vécu une véritable métamorphose.

Promenades et hangars

Rive droite, les travaux touchent à leur fin : le hangar 9 vient d'être réhabilité avec une vocation loisirs et fin 2018 (ou début 2019), France 3 emménagera dans le hangar 11. L'esplanade Saint-Gervais a quant à elle bénéficié de ses premiers aménagements pour devenir "ce lieu où l'on fait la fête lorsque l'on est très nombreux". Mais rive gauche, le chemin reste encore long. "Il faut assurer la liaison entre la prairie Saint-Sever, déjà aménagée, et la presqu'île Rollet, transformée en parc en 2013 (lire ci-contre)", précise l'élu. Des espaces de jeux, des arbres, une promenade : la nature reprendra ses droits sur les quais. Mais Ville et Métropole veulent faire cohabiter nature et hangars (véritables symboles du patrimoine industriel). Ainsi, après le 106, d'autres constructions sont prévues : "En 2017 l'Hôtel de la Métropole sera livré, à la place du 108. Les services de la collectivité y seront groupés. Nous avons également identifié un projet mêlant restauration et bureaux pour le hangar 107. Enfin, il nous reste à aménager l'ancien emplacement du 105", détruit en 2013.

Si l'ensemble de ces travaux présente un coût élevé, l'ampleur du projet (8km linéaires et 30 ans de travaux) est remarquable. Avec la sortie de terre progressive des écoquartiers Luciline et Flaubert, les Rouennais devraient naturellement revenir peupler les quais. Ils seront aux premières loges.