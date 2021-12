Paris (AFP). Ligue des champions: Lyon encore battu, le Zenit qualifié, Arsenal humilié

Lyon a encore réduit ses chances de qualification, battu 2-0 par le Zenit Saint-Pétersbourg qui se qualifie pour les 8e de finale de la Ligue des champions, mercredi à l'issue de la 4e journée où le Bayern a corrigé Arsenal (5-1). Le Zenit est le troisième club à obtenir son billet après le Real Madrid et Manchester City mardi. Groupe E: Bon coup de la Roma AS Rome (ITA) - Bayer Leverkusen (GER): 3-2 L'AS Rome réalise la bonne opération en battant le Bayer pour récupérer sa deuxième place et le devancer désormais d'un point. Comme en Allemagne (4-4), la confrontation fut prolifique et à suspense: les Italiens ont mené 2-0, par Salah (2e) et Dzeko (29e), puis se sont fait rejoindre dès la reprise par Mehmedi (46e) et Chicharito Hernandez (51e). Pjanic sur penalty a scellé cette victoire importante de la Louve (80e). FC Barcelone (ESP) - BATE Borisov (BLR): 3-0 Les Catalans ont sans surprise conforté leur statut de leader (10 points). Seule la victoire romaine ne les qualifie pas encore mathématiquement. Ils se sont imposés grâce à un doublé de Neymar (30e s.p., 83e) et un but de Suarez (60e), déjà les deux hommes auteurs de tous les buts du Barça en Liga depuis un mois (14 au total) et qui font donc le travail en l'absence de Messi. Groupe F: Arsenal humilié et en danger Bayern Munich (GER) - Arsenal (ENG): 5-1 Le Bayern avait subi son unique défaite de la saison jusqu'à présent à Londres (2-0) ? Il a pris une éclatante revanche, lui permettant de conforter sa domination. Lewandowski (10e), Müller (29e, 89e), Alaba (44e) et Robben dès son entrée en jeu (55e) ont été les bourreaux des Gunners, totalement dépassés et qui n'ont pu que réduire le score par Giroud d'un geste acrobatique (69e). Le club anglais, à six longueurs du Bayern et d'Olympiakos, est désormais en très mauvaise posture, et sa 17e qualification d'affilée en 8e de finale semble fort compromise. Et même son reversement en C3 n'est nullement garanti Olympiakos (GRE) - Dinamo Zagreb (CRO): 2-1 Olympiakos est en passe de damer le pion à Arsenal en vue de la qualification: le club grec possède six longueurs d'avance et a donc son destin en mains. Pourtant mené par un penalty de Hodzic (21e), le club du Pirée s'est imposé grâce à un doublé de Pardo (65e, 90e), et a surmonté le penalty de Fortounis arrêté par le gardien du Dinamo, Eduardo (54e). Les Croates peuvent toujours rêver de finir 3e devant Arsenal. Groupe G: Willian sauve Mourinho Chelsea (ENG) - Dynamo Kiev (UKR): 2-1 Jose Mourinho, en très mauvaise situation au coeur de la crise de résultats de Chelsea, doit une fière chandelle à Willian: l'attaquant brésilien a décroché la victoire contre le Dynamo en fin de partie sur une merveille de coup franc (83e) et permis aux Blues de ravir aux Ukrainiens leur deuxième place. Car jusqu'alors, le héros était un joueur de Kiev, l'inconnu Dragovic, auteur d'un but contre son camp (34e) puis de l'égalisation (78e). Chelsea va désormais aller chez le Maccabi puis surtout recevoir le FC Porto, club où "Mou" s'était fait un nom en Europe. Mais le Dynamo reste à l'affût. Maccabi Tel-Aviv (ISR) - FC Porto (POR): 1-3 Porto n'a pas tremblé en Israël pour consolider sa première place, avec des buts signés Tello (19e), André (50e) et Layoun (72e), avant une réduction du score sur penalty de Zahavi (75e). Groupe H: Lyon presque dehors Lyon - Zenit Saint-Pétersbourg (RUS): 0-2 Troisième défaite pour l'OL, surpris par un doublé de Dzyuba (25e, 57e) qui s'est régalé dans la poreuse défense française et a permis au club russe de se qualifier dès jeudi en étendant son carton plein, seule équipe dans ce cas. Malgré la barre de Bedimo (36e), les Lyonnais n'ont jamais semblé en mesure de décrocher leur première victoire, et sont désormais mal en point même en vue de la 3e place Et pour que le cauchemar soit parfait, le capitaine des Gones, Gonalons, a reçu un carton rouge (72e)

