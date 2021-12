Londres (AFP). Londres a des informations laissant craindre une bombe dans le crash du Sinai

Londres a annoncé mercredi avoir "de nouvelles informations" laissant craindre qu'une bombe n'ait été responsable du crash samedi de l'avion russe dans le Sinaï égyptien et a par conséquent suspendu les vols depuis Charm el-Cheikh vers le Royaume-Uni. "Nous ne pouvons toujours pas dire catégoriquement pourquoi l'avion russe s'est écrasé. Mais à la lumière de nouvelles informations, nous avons des craintes que la chute de l'avion ait été provoquée par un engin explosif", a déclaré un porte-parole du Premier ministre David Cameron, alors même que le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi arrivait à Londres pour une visite officielle de trois jours. "En conséquence, nous avons décidé, par mesure de précaution, de suspendre les vols entre Charm el-Cheikh et le Royaume-Uni", a ajouté le porte-parole. "Cela donnera le temps aux experts britanniques de l'aviation, qui sont actuellement en route pour Charm el-Cheikh, d'analyser le dispositif de sécurité en place à l'aéroport et de vérifier si des mesures supplémentaires sont nécessaires", a ajouté le porte-parole, précisant que cette opération devrait être "achevée cette nuit". David Cameron, qui doit rencontrer le président égyptien jeudi, devait en outre présider une réunion de crise mercredi soir. La branche égyptienne de l'Etat islamique, "Province du Sinaï", a réaffirmé mercredi être à l'origine de la catastrophe, cinq jours après avoir annoncé qu'il avait "fait tomber" l'avion. Mais le groupe jihadiste a ajouté que ce n'était pas à lui d'en faire la preuve et qu'il en livrerait la démonstration quand il le voudra. Le crash de l'Airbus A321 avait fait 224 morts. La chaîne de télévision CNN, citant un responsable américain anonyme, a affirmé qu'un satellite militaire américain avait détecté un "flash de chaleur" provenant de l'Airbus au moment du drame. Cela "suggère qu'un événement catastrophique - y compris peut-être une bombe - s'est produit en vol", selon cette source. Selon des experts interrogés par l'AFP, l'appareil a dû subir un choc extrêmement soudain au point que le pilote en a instantanément perdu le contrôle. Un engin explosif de petite taille est suffisant pour ouvrir une brèche dans la carlingue et disloquer ainsi l'appareil en raison de la pressurisation à haute altitude. Il est exclu que l'avion ait pu être atteint à près de 10.000 mètres d'altitude par un missile du type de ceux dont dispose l'EI dans le Sinaï.

