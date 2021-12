Kiev (AFP). Crash au Soudan du Sud : l'avion n'était pas en état de voler

L'avion-cargo qui s'est écrasé mercredi peu après son décollage de l'aéroport de la capitale sud-soudanaise Juba, provoquant la mort d'au moins 36 personnes, n'était pas en état de voler, a déclaré le constructeur ukrainien Antonov. L'avion, fabriqué en URSS en 1971 et immatriculé au Tadjikistan, une ex-république soviétique d'Asie centrale, "ne devait pas être en service car les procédures" concernant la rénovation et l'entretien "prévues par la réglementation n'avaient pas été suivies (), y compris celles visant à assurer la sécurité", a précisé l'avionneur dans un communiqué. L'avion avait été assemblé à Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan qui faisait alors partie, tout comme l'Ukraine, de l'Union soviétique. Il était enregistré au Tadjikistan et son équipage était composé de ressortissants arméniens, une autre ex-république soviétique. La diplomatie arménienne a confirmé que cinq Arméniens avaient trouvé la mort dans l'accident. "Antonov surveille l'état de ses avions où qu'ils se trouvent et fournit des recommandations concernant l'entretien ou les travaux à réaliser afin de prolonger la durée de leur exploitation", a expliqué à l'AFP une responsable du constructeur aéronautique. "Ensuite, ce sont les autorités du pays concerné qui décident" de la marche à suivre, a-t-elle ajouté. Dans le cas de l'avion-cargo qui s'est écrasé à Juba, Antonov était en contact avec les autorités tadjikes, selon la même source. Dans son communiqué, l'avionneur précise également que les autorités aériennes ukrainiennes attendent des informations sur le crash de la part des autorités du Soudan du Sud et du Tadjikistan pour décider si Antonov doit participer ou pas à l'enquête. Au moins 36 personnes sont mortes mercredi à Juba dans la chute au décollage de cet avion-cargo sur une zone de hameaux agricoles. L'appareil a percuté une petite île du Nil-Blanc, située à environ deux kilomètres de l'extrémité de la piste. Les causes exactes de l'accident sont pour l'heure inconnues.

