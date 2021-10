Vos prévisions de circulation pour ce week-end de Pâques

Vendredi 22 avril 2011 est classé ORANGE dans le sens des départs, surtout entre 16h et 21h



Samedi 23 avril 2011 est classé ORANGE dans le sens des départs, principalement entre 17h et 21h



Dimanche 24 avril 2011 est classé VERT dans les deux sens de circulation.



Lundi 25 avril 2011 est classé ROUGE dans le sens des retours, entre 15h et 21h.



Les points noirs dans l'Ouest se situent à la sortie des grandes agglomérations et sur les périphériques (Rennes, Caen...) mais aussi sur l'A13 à hauteur de Pont L'Evêque, péage de Dozulé, péage de Beauzeville et sur la jonction entre l'A13 et l'A131



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire