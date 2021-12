Paris (AFP). Ligue des champions: Lyon n'a pas le choix, choc Bayern-Arsenal

Lyon n'a pas d'autres choix que de s'imposer face au Zenit Saint-Pétersbourg pour garder un espoir de qualification en 8e de finale de la Ligue des champions, mercredi lors d'une 4e journée de la phase de groupes marquée par le choc entre le Bayern Munich et Arsenal. Groupe E: La Roma a peur FC Barcelone (ESP) - BATE Borisov (BLR): la réception du BATE ne devrait être qu'une formalité pour le Barça, qui a ainsi l'occasion de faire un grand pas vers le prochain tour. Toujours privés de Lionel Messi, blessé jusqu'à la mi-novembre, les Catalans peuvent en revanche compter sur le duo Suarez-Neymar, qui a inscrit l'intégralité de leurs buts en Liga (14 au total) depuis un mois. AS Rome (ITA) - Bayer Leverkusen (GER): la Roma vient tout juste de perdre la tête de la Serie A contre l'Inter Milan (1-0) mais n'a pas le temps de gamberger et doit vite se remobiliser pour ce rendez-vous capital face au Bayer. Elle devra surtout éviter de connaître les mêmes errements en défense qu'à l'aller à Leverkusen où elle avait concédé le nul 4-4 après avoir mené 4-2. Dernier de la poule, le club romain s'apprête à vivre une semaine de tous les dangers qui se terminera dimanche par le derby de la capitale contre la Lazio. Groupe F: Arsenal, nouvelle terreur? Bayern Munich (GER) - Arsenal (ENG): le succès des Gunners face aux Bavarois à l'Emirates Stadium (2-0) a totalement relancé ce groupe. Le Bayern, qui vient d'abandonner ses premiers points en Bundesliga à Francfort (0-0) et a enfin récupéré Arjen Robben, va tenter de reprendre sa marche en avant et le milieu chilien Arturo Vidal a déjà annoncé la couleur: "On va montrer à Arsenal le vrai Bayern". Mais les Londoniens, auteurs d'un très bon début de saison (en tête de la Premier League à égalité avec Manchester City), ont l'ambition de décrocher une 17e qualification d'affilée en 8e de finale et risquent d'être de sacrés clients même s'ils devront encore se passer des services de plusieurs cadres (Walcott, Wilshere, Ramsey). Olympiakos (GRE) - Dinamo Zagreb (CRO): Considérées comme des outsiders avant le début de la campagne européenne, ces deux équipes font mieux que se défendre. L'Olympiakos joue ainsi les premiers rôles et va essayer de prolonger le plaisir le plus longtemps possible. Groupe G: Mourinho sur un fil Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Porto (POR): Porto est en mesure de mettre un pied en 8e de finale à Tel-Aviv, qui vit un calvaire en C1. Un voyage que n'effectuera pas le milieu offensif algérien Yacine Brahimi, touché à une cuisse. Chelsea (ENG) - Dynamo Kiev (UKR): Alors que l'avenir de Jose Mourinho ne tient plus qu'à un fil, les Blues sont dans l'obligation de gagner pour offrir un peu de répit à leur manager et revenir dans le sillage du leader Porto. Mais dans quel état moral sera Chelsea après l'humiliation subie à Stamford Bridge devant Liverpool (3-1). Groupe H: Lyon, enfin le sursaut? La Gantoise (BEL) - Valence CF (ESP): Valence effectue un parcours mitigé en C1 mais son voyage en Belgique est une belle opportunité pour sécuriser sa place parmi les 2 premiers. Seulement 7e en Liga, le club espagnol peut au moins embellir sa première partie de saison avec une qualification en 8e de finale. Lyon - Zénit Saint-Pétersbourg (RUS): le jeu lyonnais est loin d'être emballant, le vestiaire connaît des turbulences et l'entraîneur Hubert Fournier semble isolé au sein du club mais les résultats commencent à revenir. L'OL est désormais le dauphin du PSG en France et rêve d'une remontée spectaculaire en Ligue des champions après une entame catastrophique.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire