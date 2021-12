Essayez votre tatouage avant de l'acheter

Via le site américain Momentary Ink et grâce à une nouvelle technique de décalcomanie, vous pouvez tester un dessin sur votre corps pour une durée comprise entre 3 jours et plusieurs semaines avant de passer à l'acte définitivement.

Il suffit d'envoyer votre dessin par Internet et quelques jours plus tard, vous recevez ce même dessin sur un papier spécial, ainsi que des produits non toxiques pour l’appliquer sur votre peau comme un décalcomanie.

Comptez entre 14 et 16 euros pour un tatouage de 0 à 7 centimètres de long, 27 euros pour un tatouage de 20 à 25 centimètres.